Feuer beim Entsorgungszentrum in Neerstedt

Von: Leif Rullhusen, Ove Bornholt

In Neerstedt brennt es beim Entsorgungszentrum. © ru

Beim Entsorgungszentrum in Neerstedt ist am Mittwochnachmittag ein größerer Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in die Gemeinde Dötlingen ausgerückt. Müllberge beim Entsorgungszentrum an der Kirchhatter Straße in Neerstedt standen in Flammen. Diese führten zu einer mächtigen Rauchentwicklung. Deswegen war auch die Feuerwehr alarmiert worden.

Anwohner wurden übers Radio gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch aus umliegenden Gemeinden. Noch ist es nicht gesichert: Aber ein Akku soll in einem Müllberg angefangen haben, zu brennen. Laut Polizei ist die Brandursache noch ungeklärt.

Wie Gemeindebrandmeister Malte Grotelüschen berichtete, sei die weitere Ausbreitung des Feuers nach rund einer Stunde mittels einer Riegelstellung verhindert worden. Mit den Nachlöscharbeiten zusammen seien die Kräfte bis zu drei Stunden im Einsatz gewesen. Erst seien die Feuerwehren aus Dötlingen, Brettorf, Neerstedt und Kirchhatten alarmiert worden. Dann seien weitere Kräfte wie die Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug aus Wildeshausen hinzugeholt worden.

Problematisch war für die Einsatzkräfte, dass der Müll eine potenzielle Gefahr darstellte. „Da müssen auch Spraydosen drin gewesen sein. Immer mal wieder hat es geknallt“, berichtete Grotelüschen von Explosionen. Zum Schaden hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. Aber da auch ein Müllschredder verbrannt ist, dürfte dieser im sechsstelligen Bereich liegen.