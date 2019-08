Ein „Nahtour“-Erlebnis

Rotary Club lädt zur Entdeckungsreise auf zwei Rädern ein: Zehn Stopps und ein Quiz

+ Das Püttenhus gehört zu den „Nahtour“-Stationen.

Dötlingen – „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne so nah liegt“, hat sich der Rotary Club Wildeshausen gedacht und erstmals eine „Nahtour“ organisiert. Geplant ist die Veranstaltung für Sonntag, 15. September. Von 11 bis 18 Uhr können sich die Teilnehmer mit Fahrrädern auf eine ausgearbeitete Strecke begeben und ein Stück Heimat, Kultur und Geschichte entdecken. Es gibt ein Quiz sowie Interessantes, Humorvolles und Wissenswertes an zehn Stationen – zwei befinden sich in Wildeshausen, die übrigen acht in der Gemeinde Dötlingen (siehe Infokasten).