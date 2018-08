Nächtliches Feuer greift auf Dachstuhl über

70 Einsatzkräfte bei Brand in Brettorf

+ © Wilgen Von der Terrassenüberdachung griffen die Flammen auf das Wohnhaus am Möwenweg über. Innerhalb des Gebäudes gab es eine starke Rauchentwicklung. © Wilgen

Brettorf - Erheblichen Schaden hat in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer am Möwenweg in Brettorf angerichtet. Dort brannte eine Terrassenüberdachung, die baulich mit dem Wohnhaus verbunden war.