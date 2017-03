Dötlingen/Ganderkesee - Ein Tag ohne Strom? Kein Problem für die Mädchen und Jungen in den Kindertagesstätten der Gemeinde Dötlingen. Gemeinsam mit den Schulen hatten die Kitas bereits an einem Vormittag im Oktober auf Elektrizität verzichtet, nun beteiligen sie sich zusammen mit den Einrichtungen aus der Gemeinde Ganderkesee an einem Tag ohne Strom.

Geplant ist er für den 7. April. „Es ist bereits der dritte gemeinsame Klimaschutzaktionstag“, freut sich Lars Gremlowski, Klimaschutzmanager der Kommunen Dötlingen und Ganderkesee. Nach den schönen Angeboten und Experimenten zu den Themen „Ernährung“ sowie „Konsum“ sollen diesmal Versuche unter dem Motto „Energie“ für Abwechslung und auch Lerneffekte in den Einrichtungen sorgen.

Entsprechende Ideen hatten die Erzieher aus der Gemeinde Dötlingen bereits im Herbst gesammelt. Am Mittwoch gab es einen weiteren Fortbildungstag im Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) in Hollen, das die Klimaschutzaktionstage begleitet, sodass auch die Ganderkeseer jede Menge Anregungen zur Gestaltung des Tages mit in ihre Einrichtungen nehmen konnten.

„In der Regel überlegt sich nun jede Kita, welche Aktionen sie anbieten möchte und informiert die Eltern“, berichtete RUZ-Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens. Angesichts des Themas sei einiges zu beachten, zum Beispiel, dass die Kinder in warmen Pullovern in die Einrichtung kommen, falls neben dem Licht auch die Heizung ausgeschaltet wird. Letzteres sei aber nicht überall möglich.

Bis zu 24 Kitas beteiligt

Laut Becker-Kückens beteiligen sich nahezu alle der 24 Kindertagesstätten, die von etwa 1.300 Mädchen und Jungen besucht werden. „Unser Ziel ist es natürlich, möglichst viele Kinder zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren – in der Hoffnung, dass sie das Erlernte in ihre Familien tragen und auch dort ein Bewusstsein für die Energieeinsparung schaffen“, sagte sie. „Die Nachhaltigkeit steht im Vordergrund.“

Während der Fortbildung erfuhren die Erzieher, welche Angebote bei den Hortkindern gut ankommen und wie sie das Motto auch bereits den Jüngsten in der Krippe vermitteln können. „Möglich wäre da beispielsweise ein Morgenkreis im Kerzenschein“, so Becker-Kückens. Ältere Kinder könnten auf Instrumenten musizieren, statt eine CD abzuspielen.

„Die Erzieher sind eigentlich immer sehr kreativ“, zeigte sie sich zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr tolle Aktionen über die Bühne gehen. Während der RUZ-Fortbildung herrschte reges Interesse am Feuertopf sowie am Ofenbau. „Letzteres ist überhaupt nicht schwer“, ermutigte Becker-Kückens die Anwesenden, es einfach mal mit den Kindern zu probieren.