Nach Fliegerangriff wieder aufgebaut

Dötlingen – Er gehört zu Dötlingen wie der Eiffelturm zu Paris oder das Brandenburger Tor zu Berlin: der Tabkenhof. Ab Samstag feiert die Dötlingen Stiftung auf der dortigen Diele ihr 20-jähriges Bestehen. Doch auch der Tabkenhof selbst hat Geburtstag – den 70. nach dem Wiederaufbau. 1942 war das geschichtsträchtige Gebäude bei einem Fliegerangriff zerstört worden. Fünf Jahre später begann Landwirt Heinrich Tabken damit, das Wirtschaftsgebäude in seinem alten Fachwerkstil erneut zu errichten. Am 1. Oktober 1949 berichtete unsere Zeitung: „Fast das ganze Dorf war auf dem Tabkenhof versammelt, um an dem Richtfest des schönsten Bauernhauses Dötlingens, ja sogar Niedersachsens, teilzunehmen.“

Auf viele Besucher hofft auch die Dötlingen Stiftung, die den Seitenraum der Diele mithilfe von Trennwänden in verschiedene Bereiche geteilt hat. In einem dieser Kabinette soll es um die Geschichte des Hofes gehen, der seit 1830 im Besitz der Familie Tabken ist. Mit seinen 58 Metern Länge und 17 Metern Breite gilt das Hauptgebäude als das größte niedersächsische Hallenhaus mit Reeteindeckung. Die Dachfläche soll 1600 Quadratmeter betragen.

Die erste urkundliche Erwähnung der Hofstelle, damals als gräflicher Meierhof, datiert aus 1341. Mit der Historie hat sich der Wildeshauser Heimatforscher Alfred Panschar intensiv beschäftigt und Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Er geht davon aus, dass sich die Geschichte sogar bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Denn laut Lehnsregister der Grafen von Oldenburg-Bruchhausen besaß Graf Ludolf II. um 1260 in „Totelinge ein Gud mit den Luden“. „Mit großer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass dieses Gut der heutige Tabkenhof war“, berichtet Panschar. Denn Ludolf II. sei Rechtsnachfolger der Grafen von Wildeshausen gewesen, und diese besaßen den Weldegehof, zu dem 58 Bauernstellen – auch in Kirch- und Norddötlingen – gehört haben sollen. Im Zuge der Erweiterung des Kirchhofes, südlich vom Meierhof, wurde den Kirchgeschworenen in Dötlingen sowohl 1341 als auch 1357 ein Grundstücksteil überlassen. 1375 erwarben Graf Gerhard von Hoya und dessen Sohn Otto den Meierhof. 1439 soll ihr gesamter Güterkomplex an die Grafen von Oldenburg-Delmenhorst verpfändet worden sein. „Der Inhaber des Hofes war unfrei. Er hatte aber ein Recht am Gut, solange er seinen Verpflichtungen nachkam und die Dienste verschiedener Art erfüllte“, schreibt Panschar.

Da der Inhaber eines Meierhofes allgemein die Bezeichnung „Meier“ geführt habe, sei es häufig vorgekommen, dass sie zum Familiennamen wurde. So geschah es, wie der Heimatforscher berichtet, auch in Dötlingen. „Der Name Meyer oder Meier erscheint erstmalig 1576 im Zehntregister des Staatsarchivs in Oldenburg“, teilt er mit. Er sei bis 1819 geblieben. „Damals ehelichte die Witwe des Verstorbenen Hinrich Meier, Gesche Margarete, Hermann Garmhausen.“ Die einzige Tochter aus erster Ehe war Grund-Erbin. Sie heiratete 1830 Johann David Tabken. Seitdem ist die Familie Tabken im Besitz der zur Sehenswürdigkeit avancierten Hofstelle.

Neben den Eigentumsverhältnissen hat sich Panschar mit der landwirtschaftlichen Nutzung befasst und Infos zum Viehbestand ermittelt. So soll es 1599, als Graf Johann von Oldenburg eine Kreissteuer ausschrieb, unter anderem acht Pferde, jeweils neun Kühe und Stiere, zwölf Schweine und 160 Schafe auf dem Hof gegeben haben. 1679 waren es wohl fünf Kühe, jeweils sechs Rinder und Schweine, 50 Schafe sowie vier Pferde. Auch heute noch finden sich Pferde in Pensionshaltung auf dem Hof. Geritten werden kann in der Mehrzweckhalle, die Manfred Tabken als Ersatz für die im März 2011 durch einen „Feuerteufel“ niedergebrannte Scheune errichten ließ.

Ein weiterer Zweig ist die Holzwirtschaft. Schließlich zählen umfangreiche Forstflächen zum Hof, der sich seit dem Tod von Manfred Tabken im November 2017 im Wandel befindet. Um den Betrieb fit für die Zukunft und damit für die nächste Tabken-Generation zu machen, wurde Fabian Ebelt von der Landwirtschaftskammer als Verwalter ernannt. Er hat auf dem Hof seine Ausbildung zum Landwirt absolviert und kennt neben den Gegebenheiten auch Manfred Tabkens Mutter Gerda, die nach wie vor in dem Gebäude am Dorfring lebt. Sie vertritt die Familie im Beirat der Dötlingen Stiftung und ist bei den Planungen für die Festwoche stets dabei. Dann gibt es auf der Diele, in der sie einst die Kühe gemolken hat, Konzerte, Ausstellungen und eine Modenschau. ts