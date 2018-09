Musik, Kunst, Clownerie und Lyrik halten Einzug in Ohe

Ohe - Von Tanja Schneider. Gerhard Pleus hat viele Facetten: Der 66-Jährige verfasst Gedichte, kreiert Objekte aus Fundstücken, spielt Gitarre, textet eigene Lieder und schlüpft zudem seit Jahrzehnten in die Rolle der Clowns „Riccolino“ und „Pallü“. Seit zweieinhalb Monaten wohnt Pleus in der kleinen Ortschaft Ohe in der Gemeinde Dötlingen. Gemeinsam mit der Künstlerin Ute Schierz hat er sein Traumhaus gefunden – und in diesem möchten die beiden nicht nur leben und arbeiten. „Wir planen auch diverse Veranstaltungen“, verraten sie. Vom meditativen Malangebot über Ausstellungen bis hin zur salonmäßigen Gesprächsrunde reichen die Ideen. Für Sonntag, 30. September, laden sie von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

„Interessierte haben dann die Möglichkeit, uns kennenzulernen“, sagt Schierz. „Es gibt Kaffee, Kuchen, Kunst sowie Musik.“ Vielleicht stimmt Pleus eines der Lieder seiner im Juli 2015 aufgenommenen CD „Ich bin ich“ an. Auf dieser finden sich selbst geschriebene Songs wie „Ich wollte ich wäre...“, „Frühstyxlied“ und „Stehe am Meer“, die der gebürtige Bremer auf der Gitarre begleitet. „In meiner Jugend habe ich Rockmusik gemacht. Schlagzeug in einer Band gespielt“, erzählt er. Nachdem es Pleus einige Jahre musikalisch ruhiger angehen ließ, ist er nun wieder intensiver dabei, schreibt Lieder mit persönlichen Texten und spielt auf kleinen Bühnen, zum Beispiel in den Dünen von Spiekeroog. „Wohnzimmerkonzerte könnte ich mir aber auch gut vorstellen“, sagt der 66-Jährige.

Bis 1983 arbeitete er als Speditionskaufmann. Dann verlor er seinen Job. „Das war mein Glückstag“, meint er heute. Es war auch die Geburtsstunde des Clowns „Riccolino“. Denn Pleus wollte künftig den Nachwuchs erfreuen, ihn mit seinen Kinderliedern unterhalten und mit seinen Gags zum Lachen bringen. Jahrelang war er in ganz Deutschland unterwegs, tourte sogar durchs Ausland – von Dänemark bis Japan. „Mittlerweile konzentriere ich mich eher auf die Nordsee und bespaße die Kinder, die dort Urlaub machen“, berichtet „Riccolino“. Er werde schließlich nicht jünger.

Für Erwachsene schuf Pleus 1984 mit „Pallü“ einen weiteren Clown. „Denn Erwachsene haben einen ganz anderen Humor als Kinder und spielen auch anders mit“, sagt er und nennt ein Beispiel: „Wenn ich mich als Clown auf einen Stuhl setze, auf dem schon etwas liegt, rufen Kinder sofort und warnen mich. Erwachsene warten ab, weil sie dahinter etwas Tiefgründigeres vermuten.“ Der Nachwuchs wolle einbezogen werden, frage sehr viel und sei regelrecht empört, wenn sich „Riccolino“ mal optisch verändert. „Viele Kinder kennen mich schon und merken sofort, wenn beispielsweise die Schleife im Haar fehlt“, weiß er. „Der Clown ,Pallü‘ sieht anders aus und macht hauptsächlich Varieté-Geschichten.“

Zur Kunst kam Pleus 2006, als er in Neuharlingersiel gastierte. „Dort gab es eine Ausstellung mit Kohlezeichnungen, und ich hatte mir zwei Tage vorher gerade Kohlestifte gekauft“, erinnert er sich. Inspiriert von den Werken, begann er zu Hause zu experimentieren. Materialien wie zerschlagene Kacheln und Metallstücke kamen hinzu. Es entstanden Bilder, Skulpturen und Wortspielereien, die er unter anderem in Dortmund und Dangast ausgestellt hat. Zwischenzeitlich hatte Pleus eine eigene Galerie in Elisabethfehn. Unter dem Namen „gerhART“ verwandelt der 66-Jährige Fundstücke in Objekte. „Oft sehe ich etwas, hebe es auf und setze es zusammen. Große Geschichten stecken meist nicht hinter den Werken“, sagt er. Eine Ausnahme bildet die „Venus von Ohe“, das einzige Objekt mit einem Titel. „Es entstand aus einem Stück Holz, das unsere Nachbarin vorbeigebracht hat.“ Während seine Objekte, von denen viele über schwingende Elemente verfügen, im Oher Garten ausgestellt sind oder auf den Fensterbänken stehen, verschönern Schierz Bilder die Wände. Die Künstlerin arbeitet mit Acryl sowie Öl und bietet seit gut 15 Jahren Ferienpassaktionen und Malkurse für Kinder an, aktuell im Kirchhatter Kunstraum. Zudem ist sie im Bereich „Inklusives Malen“ tätig. In Ohe möchte Schierz künftig an jedem zweiten Sonnabend im Monat meditatives Malen anbieten. Erster Termin ist am 15. September von 12 bis 16 Uhr. Dafür bittet sie um Anmeldungen unter Telefon 04432/9127401.