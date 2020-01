Musicals, Politkabarett und „JäääzzComedy“

Im Rahmen des „KulturPur“-Programms der Dötlingen Stiftung kommen Gerd Hoffmann (l.) und Birgit Breuer in diesem Jahr ins Heuerhauscafé. Zudem organisiert die Stiftung in der Müller-vom-Siel-Kate diverse Ausstellungen. In diesem Rahmen stellt Hans-Werner Aschoff sein Buch „Take Poetry“ vor. Fotos: Hoffmann, Breuer, ts-Archiv

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Für die Dötlingen Stiftung war 2019 ein besonderes Jahr. Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens brannte sie mit der Festwoche auf dem Tabkenhof ein kulturelles Feuerwerk ab. Dass die Stiftung auch ohne runden Geburtstag interessante Veranstaltungen bietet, beweist sie mit ihrem neuen „KulturPur“-Programm. Die Zuschauer können sich über das Jahr verteilt auf Kabarett, Musicals sowie Chansons freuen, die in der Begegnungsstätte des Heuerhauses erklingen. Daneben ist eine Vielzahl an Ausstellungen in der Müller-vom-Siel-Kate geplant.

In der einstigen Malschule von Georg-Bernhard Müller vom Siel, dem Mitbegründer der Künstlerkolonie Dötlingen Anfang des 20. Jahrhunderts, sind heute (14 bis 18 Uhr) und morgen (11 bis 18 Uhr) noch Bilder und Skulpturen von Frauke Eilts zu sehen. Anschließend wird eine neue Ausstellung konzipiert – mit Werken aus dem umfangreichen Nachlass der Malerin Emy Rogge (1866 bis 1959). Die Vernissage beginnt am Sonntag, 12. Januar, um 11.30 Uhr. Die Gedenkausstellung läuft bis zum 9. Februar. Zwischendrin, am 24. Januar, steht ab 19 Uhr der Literaturkreis „Dötlingen liest ein Buch und schnackt darüber“ auf dem Programm. Es geht um das Buch „Luzies Erbe“ der Dötlinger Autorin Helga Bürster.

Humorvoll wird es in der Müller-vom-Siel-Kate ab Sonntag, 16. Februar. Nachdem Hans-Werner Aschoff das Dötlinger Publikum schon mit seiner „Fake Poetry“ begeistert hatte, kehrt er nun mit seinem zweiten Gedichtband „Take Poetry“ zurück an den Rittrumer Kirchweg. Zur Vernissage um 11.30 Uhr liest Aschoff aus seinem Werk. Zudem werden die Fotos zum Gedichtband gezeigt. Eine weitere Lesung aus „Take Poetry“ ist für Sonntag, 23. Februar, ab 11.30 Uhr angedacht.

Mitte kommenden Monats startet zudem das „KulturPur“-Programm. Zum Auftakt am Freitag, 14. Februar, servieren Coco Joura (Sopran) und Michael Hayher (Klavier) ab 19.30 Uhr im Heuerhaus-Café Lieder, die zu Herzen gehen – passend zum Valentinstag. Die Künstler präsentieren ein Programm aus großen Arien, zum Beispiel aus der Oper La Traviata, französischen Kunstliedern bis hin zu Chansons von Georg Kreisler. Auf diese Weise beleuchten sie verschiedenste Blickwinkel der Liebe. „Vom Bausparvertrag bis zum Massenmord ist für jeden etwas dabei“, heißt es in der Ankündigung für das Konzert.

Weiter geht es am Freitag, 24. April, ebenfalls ab 19.30 Uhr im Heuerhauscafé, mit dem Politkabarett „Die Radieschen“. Dahinter verbergen sich Gerd Hofmann und Rolf Gundelach. Während Letzterer für die Klaviermusik und den Gesang zuständig zeichnet, ist Ersterer für die spitze Zunge verantwortlich. In „Alles auf Anfang“ lassen die Berliner die vergangenen zwölf Monate Revue passieren – politisch und gesellschaftlich. Dabei rechnen sie natürlich auch mit den aktuellen Funktionsträgern ab.

Für ein Gastspiel hat sich am Freitag, 19. Juni, das Bremer „HafenRevueTheater“ angekündigt. Unter dem Motto „Musical Classics“ stehen ab 19.30 Uhr erfahrene Sänger und Darsteller auf der Heuerhausbühne und stimmen Hits aus bekannten Musicals wie „My fair lady“, „Kiss me Kate“, „Westside Story“, „Cats“, „Phantom der Oper“ und „Les Miserables“ an.

Die Berlinerin Birgit Breuer kommt am Freitag, 13. November, ab 19.30 Uhr mit ihrer „JäääzzComedy“ ins Heuerhauscafé. Breuer „verjäääzzt“ laut Ankündigung Themen des täglichen Lebens – vom Kleiderkauf bis zum Gattenmord, sie führt Gespräche mit Inge Meysel und mit ihrer „LuckyLoop“ (der Ein-Mann-Kapelle-ohne-Mann).

Zum Jahresabschluss gibt es – wie gewohnt – ein Weihnachtskonzert in der Dötlinger St.-Firminus-Kirche. Dafür konnte die Stiftung gute alte Bekannte gewinnen: nämlich den Schauspieler Siegfried W. Kernen sowie Wagners Salonquartett mit Juliana Soproni (Violine), Klaus Liebetrau (Fagott), Thomas Goralczyk (Klavier) und Martin Karl-Wagner (Flöte/ Bass). Alle waren schon häufiger in Dötlingen zu Gast und haben das Publikum mit unterschiedlichsten Programmen unterhalten. Dieses Mal gibt es „Hänsel und Gretel“, die klassische Weihnachtsoper von Engelbert Humperdinck in einer Fassung ohne Gesang, aber mit allen Hits.

Weitere Informationen

www.doetlingen-stiftung.de.