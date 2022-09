Motorradfahrer kommen ins Schleudern und prallen gegen Baum

Von: Dierk Rohdenburg

Die Unfallstelle in Iserloy: Zwei Motorradfahrer wurden dort schwer verletzt. © Nonstop-News

Iserloy – Schwerer Motorradunfall bei starkem Regen in Iserloy in der Gemeinde Dötlingen: Am Freitag gegen 14 Uhr kamen ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Bad Zwischenahn und seine 17-jährige Sozia bei starkem Regen auf der Iserloyer Straße ins Schleudern und stürzten.

Nach ersten Erkenntnissen prallten beide mit dem Motorrad gegen einen Stein sowie einen Baum und wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte leiteten umgehend eine Erstversorgung ein und brachten die beiden anschließend ins Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Wir berichten weiter.

Weitere Meldungen:

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag eine mobile Toilettenkabine am Feldmühlenweg in Großenkneten-Ahlhorn in Brand geraten. Zeugen wurden um 21.30 Uhr auf die brennende Kabine in der Verlängerung vom Feldmühlenweg in der Nähe zum Lether Schulweg aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ahlhorn rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Die Toilettenkabine im Wert von ungefähr 500 Euro brannte vollständig nieder, weitere Schäden entstanden aber nicht. Wer in der Nähe des Brandortes verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Betrunkener belästigt Frau

Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr, kam es auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Verursacher war ein 33-jähriger Mann aus Delmenhorst, der eine Frau belästigt haben soll. Sie war auf dem Heimweg und fühlte sich von einem Radfahrer verfolgt. Als sie zu Hause ankam, verständigte sie ihren 29-jährigen Ehemann, der den vor dem Haus wartenden Verursacher ansprach. Daraufhin nahm dieser ein Fahrradschloss aus dem Korb des Rades und schlug nach dem 29-Jährigen. Der Ehemann blieb unverletzt. Als er sich wehrte, fuhr der 33-Jährige mit seinem Rad davon.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Radfahrer angetroffen werden. Er war stark alkoholisiert und wies einen Atemalkoholwert von 2,53 Promille auf. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.