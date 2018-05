Rund 300 Leute im „Frühstücksmoor“

Ausrichter für Wiederholung schon gefunden

+ © Bornholt Gerrit Meyer (links) von der AG Brettorfer Vereine begrüßte die Besucher, die sich unter großen und kleinen Pavillons an die Tische gesetzt hatten. © Bornholt

Brettorf - Von Ove Bornholt. Vielleicht sind es ja Veranstaltungen wie diese, die Großstädter vermissen, wenn sie die Anonymität der Stadt beklagen: Ein paar Nachbarn stellen um die 40 Bierzeltgarnituren am Ende eines Wendehammers auf die Straße, bauen Pavillons zum Schutz vor der Sonne auf, und schaffen Hunderte Brötchen und Eier sowie Kaffee ran. In erster Linie geht es ums Essen, aber eigentlich steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Und die wurde am Sonntag in Brettorf mit einem Dorffrühstück auf der Straße „Schüttenmoor“ gestärkt.