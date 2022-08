Talent offenbart sich schon am Simulator

Von: Holger Rinne

Die Ferienpassaktion diente auch der Nachwuchswerbung. Der Modellflugclub konnte bei den teilnehmenden Kindern richtig punkten. © Rinne

Birkenbusch – Dass die von Liedermacher Reinhard Mey einst besungene Freiheit „über den Wolken“ auch am Boden erlebbar ist, konnten am Sonnabend einige Kinder im Alter zwischen zehn und 16 Jahren während einer Ferienpassaktion des Modellflugclubs Dötlingen (MCD) in Birkenbusch nachvollziehen. Doch vor dem grenzenlosen Flugerlebnis mussten sie in den Simulator.

„Alles klar. Das Mädchen hat richtig Talent“, sagte sich Jugendwart Ralf Beiersdorf bereits nach wenigen Sekunden, als er Amelie Henning aus Dötlingen am Simulator beobachtete. Die Zehnjährige hatte später auch sichtlich Spaß auf dem Flugfeld. Ausgerüstet mit einer First-Person-View-Brille, konnte sie die Flugmanöver von Frank Müller mit seinem Quadrocopter aus der Pilotenperspektive live verfolgen. Die Schülerin war derart begeistert, dass sie unbedingt in den Dötlinger Verein eintreten möchte. Das will auch Jesper Paulick, der gemeinsam mit Ralf Beiersdorf am Lehrer-Schüler-System ein Modell gesteuert hat. Die Piloten bedienen dabei jeweils eine eigene Fernsteuerung, die aber beide miteinander verbunden sind. „Bei diesen Systemen hat der Lehrer jederzeit die Möglichkeit einzugreifen und gegebenenfalls komplett die Steuerung zu übernehmen. Start und Landungen übernimmt der Lehrer. Also ist hier ein gefahrloses Üben möglich“, berichtete Pressewart Dennis Hirsch.

Der eine oder andere hat schon mal ein Modell, das er dem Nachwuchs für ein paar Euro überlässt.

Am zweiten Lehrer-Schüler-System flog Elian Grundmann gemeinsam mit Frank Gebken. Der Schüler aus Spanien besitzt ein eigenes Modellflugzeug und nutzte die Ferienzeit bei seinem Opa Harald Grundmann aus Wildeshausen, um an dem Dötlinger Ferienspaß teilzunehmen. Schon vor drei Jahren war eine Ferienpassaktion des MC Dötlingen das Sprungbrett für Leon Schröder in den Verein gewesen. Heute besitzt der 13-Jährige drei Modelle. „Eins davon habe ich selber gebastelt“ berichtete der Schüler aus Bergedorf stolz.

Kinder bis 14 von Beiträgen befreit

Wie Leon kam auch Till Marschall schnell mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch. „Ich wohne in Brettorf und habe von zu Hause ab und zu die Fluggeräusche gehört. Dann ist mein Papa mal mit mir zum Flugplatz gegangen“, verriet der Zwölfjährige von seinem Einstieg in den Modellflugsport. Er blieb dabei. Inzwischen besitzt er schon acht Flieger. „Für Kinder bis 14 Jahre ist die Mitgliedschaft in unserem Verein beitragsfrei. Kinder von Mitgliedern müssen erst nach ihrem 18. Lebensjahr Beitrag zahlen“, betonte Dennis Hirsch.

Auch wenn ein eigenes Modell mit allem Zubehör an die 500 Euro kostet, könnte der Einstieg in die Modellfliegerei günstiger werden. Die Kinder profitieren häufig von der Sammelleidenschaft der erfahrenen Mitglieder. „Der eine oder andere hat schon mal ein Modell, das er dem Nachwuchs für ein paar Euro überlässt“, beschwichtigte Kassenwart Norbert Schmidt Befürchtungen von Eltern, das neue Hobby des Nachwuchses könne womöglich zu sehr ins Geld gehen.