Mitglieder des Schützenvereins Altona haben einen Nachfolger für Martje Hampel

Für die Schützen in Altona war Samstag ein wichtiger Tag. Die Vereinsmitglieder haben einen Nachfolger für ihre Königin Martje Hampel gesucht – und gefunden. Frank Gebken ist nun der Neue auf dem Thron. Er erzielte mit 37 Ringen einen Ring mehr als Hampel und konnte so den Königstitel für sich gewinnen. Hampel ist nun als erste Adjutantin im Königshaus vertreten. Karl-Heinz Hoppe brachte 34 Ringe auf die Scheibe und wurde damit als zweiter Adjutant aufgenommen.

Altona - Von Tamino Büttner. Die Schützen im Alter von 18 bis 22 Jahren haben ihr eigenes Juniorenkönigshaus ausgeschossen. Der bisherige König Colin Dohrmann erreichte mit seiner Leistung die höchste Ringzahl. Aufgrund der dreijährigen Sperre wurde er aber nur erster Adjutant im Königshaus der Junioren. Mit 37 Ringen lag der neue König Luca Görke nur um einen Ring hinter Dohrmann. Fenja Ramke komplettierte das Königshaus als zweite Adjutantin.

Vor der Proklamation wurden die 15er Pokale der Dötlinger Schützenvereine übergeben. In der ersten Mannschaft hat sich der Schützenverein Neerstedt mit 720 Ringen vor dem Schützenverein Brettorf mit 712 Ringen den Pokal verdient. Dahinter folgten Gastgeber Altona mit 702 Ringen und der Schützenverein Dötlingen mit 701 Ringen. Bei der zweiten Mannschaft führten die Brettorfer Schützen die Rangfolge mit 470 Ringen vor dem Schützenverein Neerstedt mit 469 Ringen an. Mit sechs Ringen Abstand folgten der Schützenverein Simmerhausen-Hockensberg, der Schützenverein Dötlingen mit 460 Ringen und der Schützenverein Altona mit 444 Ringen.

Im Anschluss schossen die ehemaligen Hoheiten untereinander den „König der Könige“ aus. Mit 38 Ringe setzte sich dabei Vereinschef Hans Mayer durch. Die begehrte Taschenuhr erhielt durch seine Treffsicherheit diesmal ebenfalls Mayer. „Der Andrang war so groß, dass uns fast die Schießscheiben ausgegangen sind“, sagte der Vorsitzende. Der Herrenpokal ging mit 49 Ringen an den neuen König Görke.

Die Damen gaben ihre Gewinnerin am Montag bekannt. Ebenso standen beim Schützenverein Altona weitere Schießwettbewerbe an. So haben die ehemaligen Würdeträgerinnen die „Königin der Königinnen“ ausgeschossen. Ebenfalls wurden der „Herbert Olesch Gedächtnispokal“ sowie der „Rollmopspokal“ unter den Damen ausgeschossen. tb