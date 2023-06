Mit viel Power durch die Welt der Worte

Von: Leif Rullhusen

Akteurin Lina Casarini unterhielt die Grundschüler in Neerstedt bestens. © Leif Rullhusen

Mit viel Musik und Wortakrobatik: „Nimmerland-Theaterproduktion“ hat „Die Händlerin der Worte“ in der Neerstedter Grundschule aufgeführt.

Neerstedt – Wortakrobatik im besten Sinne erlebten die Mädchen und Jungen der Neerstedter Grundschule am Freitagvormittag. Die „Nimmerland-Theaterproduktion“ aus Hannover führte das Stück „Die Händlerin der Worte und der gestohlenen Wörter“ auf. Der Frau waren alle Worte, die für ein gutes Zusammenleben unter den Menschen wichtig sind, gestohlen worden.

Einstündiger Power-Auftritt

Gemeinsam mit den Kindern machte sich Akteurin Lina Casarini in einem einstündigen Power-Auftritt auf die Suche nach dem Dieb. Dabei nahm sie den Nachwuchs mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Worte sowie deren Wirkung und Kraft. Die quirlige Marktfrau sprach über kleine Worte, süße Worte, solche, die verletzen, und über die Kunst, mit Worten zu heilen.

Bunter Marktstand mit Buchstaben

An ihrem bunten Marktstand auf der Bühne hatte sie, in kleinen Schatzkisten geordnet, Begriffe zu verschiedenen Themen dabei. Ihr Angebot reichte von Schimpfwörtern – diese Kiste blieb trotz lautstarker Aufforderung der Schüler, sie zu öffnen, verschlossen – über verletzende bis hin zu höflichen oder tröstenden Worten. „Wenn ich Schimpfwörter verkaufe, dann selten an Grundschüler, sondern meistens an Handwerkereltern“, erklärte sie. Die würden sie brauchen, wenn sich eine Schraube nicht lösen ließe, ein Farbeimer umkippe oder ein Hammerstiel abbreche. „In jede gute Werkzeugkiste gehören ein paar Schimpfworte“, sagte sie.

Auf keinen Fall würde sie aber beleidigende Wörter verkaufen, weil sie verletzend sein könnten. „Es gibt aber auch welche, die heilen“, erklärte die Akteurin. „Von diesen kleinen, lieben Worten braucht man eine ganze Menge. Man muss sie immer wieder sagen, damit sie helfen.“

Verbrecher und Beute blieben verschollen

Weil sie noch Buchstaben ausliefern müsse, verabschiedete sich die Händlerin schließlich. Der Verbrecher und seine Beute blieben allerdings verschollen. Um dessen Diebesgut doch noch zu finden, verteilte sie Briefumschläge. „Wenn ihr irgendwo Worte findet, die für ein gutes Zusammenleben wichtig sind, schreibt sie auf und schickt sie mir zu“, forderte sie die Mädchen und Jungen auf. „Mit eurer Hilfe wird der Dieb dann nicht das letzte Wort haben“, versprach Casarini zum Abschluss.

Der Musical-Darstellerin gelang es, die Kinder der ersten bis vierten Klassen eine Stunde lang für das sperrige Thema zu begeistern. Die Neerstedter Mädchen und Jungen seien allerdings etwas wuselig gewesen. „Das ist meistens der Fall, wenn sie auf dem Boden und nicht auf Stühlen sitzen“, erläuterte sie nach der Aufführung. „Ich liebe aber Kindertheater. Kinder geben immer ein ehrliches Feedback.“

Ein gern gesehener Gast in Neerstedt

Die „Nimmerland-Theaterproduktion“ ist ein gern gesehener Gast in der Neerstedter Schule. Erst im März begeisterte sie mit dem Stück „Der kleine Prinz“. „Die Händlerin der Worte“ sollte eigentlich schon im vergangenen Dezember ihren Auftritt in Neerstedt haben. Eisregen verhinderte die Aufführung damals. Sie musste kurzfristig abgesagt und um ein halbes Jahr verschoben werden. Das Warten hat sich für die Kinder auf jeden Fall gelohnt. Sie wurden von Casarini prächtig unterhalten und lernten fast nebenbei einiges über die Macht von Worten.