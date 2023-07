Mit Steckenpferden über den Sprung

Von: Leif Rullhusen

Knapp gerissen: Die siebenjährige Lea scheitert an einem sehr hohen Sprung. Reitlehrerin Meike Meyenburg schaut zu. © Leif Rullhusen

Reiten ohne Pferde: Der Braaklander Reitclub in Neerstedt hatte zum Hobby Horsing-Schnupperkurs eingeladen. Die Teilnehmerinnen waren begeistert.

Neerstedt – Hufschlagfiguren für die Dressur haben die sieben Mädchen in der Braaklander Reithalle schon geübt. Nun sollen sie einen kompletten Springparcours unter die Hufe – oder in diesem Fall besser unter ihre Füße nehmen. Die zwischen sieben und zehn Jahre alten Reiterinnen nehmen nämlich an einen Schnupperkurs im Hobby Horsing beim Braaklander Reitverein in Neerstedt teil.

Wie Zentauren über die Hindernisse

Bei dieser Sportart werden Bewegungsabläufe aus der Dressur und dem Springreiten nachgestellt, ohne dass echte Pferde zum Einsatz kommen. Stattdessen benutzen die Teilnehmer Steckenpferde. „Wir sind Zentauren – oben Mensch und unten Pferd“, erklärt Reitlehrerin Meike Meyenburg, die den Kurs an diesem Mittwoch leitet. Mit dem Oberkörper würden sich die Sportler im Parcours wie ein Reiter, unten herum wie ein Pferd bewegen. „Das ist gar nicht so einfach“, untertreibt sie fast ein wenig. In Schweden sei die Sportart inzwischen „ein richtiger Hype“. Meyenburg: „Bis zu 1,40 Meter hoch sind dort bei den Meisterschaften die Sprünge.“

Auch die ein oder andere Latte gerissen

Die Teilnehmerinnen in der Braaklander Reithalle starten selbstverständlich deutlich niedriger. Sie sollen sich zunächst darauf konzentrieren, die Hindernisse im richtigen Galopp anzureiten. Nach den ersten gelungenen Runden wächst der Ehrgeiz der Mädchen schnell. „Mach die Hindernisse höher“, fordern sie Meyenburg immer wieder auf. An einem einzelnen Hindernis probieren sie schließlich aus, wie hoch sie springen können. Klar, dass hier auch die ein oder andere Latte gerissen wird. „Ohne Steckenpferd geht es leichter“, stellt die siebenjährige Lea schließlich fest, nachdem sie eine Latte heruntergeworfen hat und es noch einmal ohne ihren treuen Holzbegleiter versucht. Die anderen Teilnehmerinnen machen die gleiche Erfahrung.

Nach den Sommerferien Unterricht geplant

Alle zusammen sind sich nach den zwei Stunden ebenfalls einig, dass der Kurs riesigen Spaß gemacht hat und sie mit dem Sport weitermachen möchten. Das hört die Vorsitzende des Reiclubs, Silke Diers, nur zu gerne. Schließlich will der Verein nach den Sommerferien Hobby Horsing regelmäßig in seinem Unterricht anbieten. „Der Sport fördert nicht nur die Koordination, er ist auch eine ideale Grundlage für den Einstieg in die Reiterei“, verdeutlicht Diers. Die Kinder würden beim Hobby Horsing alles lernen, was sie fürs Reiten mit richtigen Pferden brauchen. Ein großer Vorteil dieser Sportart: Sie ist deutlich günstiger.

Weiterer Schnupperkurs am 2. August

Kinder, die ins Hobby Horsing hineinschnuppern möchten, haben dazu noch einmal am Mittwoch, 2. August, auf dem Braaklander Reiterhof Gelegenheit. Von 10 bis 12 Uhr erlernen sie dort die Grundlagen der Sportart, erfahren vieles rund um die Pferde, den Reitsport und können selbst Erfahrungen mit den Steckenpferden sammeln. Wer ein eigenes hat, darf dieses gerne mitbringen.

Darüber hinaus bietet der Verein noch zwei weitere, jeweils zweistündige Kurse in diesen Sommerferien an. An Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren richtet sich „Bedürfnisse des Pferdes“ am Montag, 31. Juli. Für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren ist „Rund ums Pferd“ am Montag, 14. August, gedacht. Beide Veranstaltungen starten um 10 Uhr. An allen Terminen sind noch Restplätze frei. Anmeldungen nimmt Diers, gerne auch per WhatsApp, unter Telefon 01522/8008206 entgegen.

Ella hat die Sprunglatte nicht ganz so hoch gehängt und überwindet diese souverän. © Leif Rullhusen