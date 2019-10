Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch gegen 11.20 Uhr auf der Neuen Dorfstraße in „Hinter dem Wehe“ nahe der Einmündung zur L 872 verursacht. Diese ist aufgrund von Sanierungsarbeiten gerade voll gesperrt. Laut Polizei ist ein Auto vermutlich beim Wenden gegen den Strom- sowie Kabelverzweigerkasten gekracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 zu melden. Foto: Schneider