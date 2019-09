190 Meter bis zum Ziel

Seifenkisten und Bobbycars rasen über den Dötlinger Dorfring

+ In mehreren Disziplinen gab es am Sonnabend Gewinner. Am Ende stellten sich die erfolgreichen Fahrer zum Siegerfoto auf.

Dötlingen - Von Tamino Büttner. 21 Seifenkisten und 22 Bobbycars waren am Sonnabend im Rahmen des 26. Rennens über den Dorfring in Dötlingen am Start. Diesmal war die Strecke 50 Meter länger, sodass die Teilnehmer 190 Meter weit fahren mussten. Und im kommenden Jahr, so Klaus Jokiel, Sportleiter der veranstaltenden Motorsportgemeinschaft, soll sogar die 200-Meter-Marke geknackt werden.