774 Menschen schenken Hoffnung

Typisierungsaktion in Neerstedter Sporthalle

+ Dette Zingler half nicht nur am Kuchenbüfett der Landfrauen mit, sondern ließ sich auch registrieren.

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Es war schon eine seltsame Stimmung am Sonntag in der Neerstedter Sporthalle – irgendwo zwischen hoffen und bangen, zwischen Zuversicht, dem schönen Gefühl, eine gute Sache zu unterstützen, und der Ungewissheit, ob damit tatsächlich ein Leben gerettet werden kann. Am Ende der Typisierungsaktion für die an Blutkrebs erkrankte Elke Brunotte aus Neerstedt waren die Organisatoren zumindest mit der Resonanz sehr zufrieden.

774 Menschen ließen sich innerhalb der fünf Stunden registrieren. Zudem wurden in dieser Zeit etwa 12.000 Euro an Spendengeldern eingesammelt. „Das ist ein ordentliches Ergebnis“, sagte Yvonne Entenmann, die gemeinsam mit Nicola Wenderoth seitens der DKMS die Aktion begleitete.

Als sich am Vormittag um 10 Uhr die Türen der Sporthalle für die Typisierungsveranstaltung öffneten, hatte sich bereits eine Schlange gebildet. Einige Helfer übernahmen die Einweisung und leiteten die Teilnehmer zur Datenerfassung weiter, wo rund 20 Freiwillige die Aktion unterstützten. Zu den „Schreibern“ gehörten unter anderem Brunottes Kolleginnen aus dem Neerstedter Rathaus, Ina Schäfer und Ulrike Hollmann. „Wir hatten wegen des anfänglichen Andrangs erst Bedenken, ob wir das bewältigen können. Aber die Aktion ist wirklich super organisiert“, berichtete Hollmann. Wie die übrigen Erfasser nahmen sie die Daten der potenziellen Spender auf und fragten auch nach Krankheiten, die ein Ausschlusskriterium sein können. So manches mal signalisierten sie mittels einer roten Karte, dass sie Hilfe benötigen. Dann eilten Entenmann oder Wenderoth an den Tisch, um noch offene Fragen zu klären.

Anteilnahme der Vereine in der Gemeinde groß

Nach einer Zwischenkontrolle der Daten ging es für die Teilnehmer zur Blutabnahme. Fünf Milliliter zapften die dortigen Helfer ab. „Die meisten haben es gut verkraftet, ein paar hatten aber auch Kreislaufprobleme“, berichtete Entenmann. Für diese Fälle war ein Arzt zur Stelle. Dette Zingler gehörte zu denjenigen, die ihn nicht benötigten. „Ich hatte schon lange vor mich registrieren zu lassen, nun bot es sich an“, erzählte die Geveshauserin. „Ich freue mich, wenn ich mit so einer winzigen Kleinigkeit, eventuell jemandem helfen kann.“ Schon wenige Minuten nach der Blutabnahme stand sie am Büfett des Landfrauenvereins und verkaufte Kuchen sowie Fingerfood, dessen Erlös der Aktion ebenso zugute kommt wie der Suppenverkauf der Reservistenkameradschaft Huntlosen und der Getränkeausschank. Ohnehin war die Anteilnahme der Vereine in der Gemeinde groß. Viele packten mit an. „Da sieht man, dass der Ort zusammenhält“, meinte Anne-Marie Glowienka, die zu den Helfern gehörte.

„Elke freut sich sehr über die Aktion. Sie macht ihr Mut und gibt ihr Kraft“, sagte Brunottes Mann Ralf Holtz. Er war ebenso vor Ort wie Michael Boinowitz aus Ganderkesee, dessen Frau Kerstin auch an Blutkrebs erkrankt ist und dringend eine Stammzellspende benötigt. Boinowitz, seine Familie und Freunde halfen deshalb ebenfalls mit.

Rund 1. 600 Besucher in der Neerstedter Sporthalle

Registrieren ließ sich unter anderem Ulrike Brandt, die bei der Gemeinde Hatten arbeitet und deshalb Brunotte kennt. „Nun ist einfach der Zeitpunkt da, sich typisieren zu lassen“, sagte sie. Marten Kellmann aus Sandkrug sah das ähnlich: „Sie hat sich immer für die Gemeinde eingesetzt, da kann man sich nun auch für sie einsetzen.“ Dies taten auch einige der Asylsuchenden in der Kommune. „Als sie hörten, dass Elke krank ist, wollten sie helfen. Schließlich war Elke auch für sie da“, berichtete Adam Tirnna, Flüchtlingsbetreuer bei der Gemeindeverwaltung, der als Dolmetscher fungierte. Nils Tangemann aus Bremen half auf seine eigene Weise. Gemeinsam mit dem Extremsportler Emin da Silva lief er von der Schlachte aus nach Neerstedt, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. „Ich habe selbst schon Stammzellen gespendet, deshalb weiß ich, wie wichtig die Arbeit der DKMS ist“, erklärte Tangemann.

Die Organisatoren zählten insgesamt rund 1. 600 Besucher in der Neerstedter Sporthalle. Wer selbst nicht als Spender infrage kam, kaufte Kuchen oder Fingerfood. „65 Bleche gingen mindestens weg“, freute sich Silke Diers. Auch von den 200 Litern Erbsensuppe der Reservistenkameradschaft blieb nicht viel übrig. Der Erlös soll dazu beitragen, die Registrierungskosten – 40 Euro pro Person – zu decken.

Zusätzlich war um Spenden gebeten worden. Und der Aufruf wurde erhört. Allein in den aufgestellten Boxen fanden sich zum Ende der Aktion 12 .000 Euro. Eine ähnliche Summe war bereits auf das Spendenkonto eingegangen, sodass mindestens 600 Registrierungen schon sicher finanziert sind.

