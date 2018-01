20 von 30 Autos Weiterfahrt untersagt: Polizei kontrolliert auf A 1-Rastanlage

Mehrere Fahrzeuge mit defekten Bremsen

Dötlingen - Die regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg mit dem Schwerpunkt „Erkennen technischer Mängel an Nutzfahrzeugen“ hat am Mittwoch auf der A 1-Rastanlage „Wildeshausen-Süd“ in der Gemeinde Dötlingen 30 Fahrzeuge überprüft und in 20 Fällen vorläufig die Weiterfahrt untersagt.