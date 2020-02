Mehr als 900 Jahre Vereinstreue geehrt

Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Neerstedt / Posten der Damenleiterin bleibt vakant

+ Der Neerstedter Schützenverein ehrte viele langjährige Mitglieder. Foto: Rinne

Neerstedt – Eine regelrechte „Flut“ an Beförderungen und Ehrungen hat den Schützenverein Neerstedt am Freitagabend erfasst – mehr als 20 Ehrungen für langjährige Vereinstreue standen an. Etwa 50 Mitglieder waren zur Generalversammlung in die Schießhalle in Neerstedt gekommen. Und die hörten einen positiven Jahresrückblick des Vorsitzenden Ralf Steenken. „Die Verlegung des Schützenfestes von Sonntag auf Samstag ist ein voller Erfolg gewesen. Es war gut besucht, und wir haben noch bis in die späte Nacht gefeiert“, resümierte Steenken. Als Höhepunkte nannte er neben der Königsproklamation das Dartturnier sowie die Tombola.