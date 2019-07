Maren Thöle-Meyer erobert Königsthron

Brettorf - Von Tamino Büttner. Beim Brettorfer Schützenfest wurde am Samstagabend eine neue Damenkönigin gekrönt: Maren Thöle-Meyer übertraf ihre Konkurrentinnen mit 38 Ringen knapp. Edith Cording, Vera Debicki und Melanie Eilts hatten allesamt 37 Ringe und mussten ins Umschießen. Dabei schied Debicki aus, aber zwischen Cording und Eilts herrschte wieder Gleichstand: 38 Ringe. Schließlich setzte sich Eilts durch und verwies Cording mit einem Ring Vorsprung auf den dritten Platz.

Auch ein neuer Alterskönig hat sich gefunden: Winfried Behm. Er wird begleitet vom zweiten Adjutanten Erwin Hirsch und dem ersten Adjutanten Hans-Hermann Nordbrock. Viele Schützenvereine leiden darunter, dass sich nur noch schwer Könige finden lassen. Mit 13 teilgenommenen Altersschützen ist die Zahl in Brettorf zwar besser als in anderen Vereinen, wenn es die Ü-60-Klasse dort überhaupt noch gibt. Dennoch will die erste Vorsitzende Silke Zicht ihre Altersschützen auch zukünftig in großer Zahl auf den Schießstand bringen: „Wenn im nächsten Jahr nicht über 20 Schützen zusammenkommen, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass auch die Damen mitschießen können. Ihr habt es also selbst in der Hand“, richtete sie ein paar Worte an die Herren.

Zu den Teilnehmern des Schützenfests gehören auch auswärtige Vereine, die zum Pokalschießen nach Brettorf kamen. Bei den Damen errang Urneburg mit 154 Ringen Platz eins, die Mannschaft aus Hurrel wurde Zweiter (152 Ringe) und die Frauen aus Bürstel-Immer Dritter (150 Ringe). Tagesbeste war Annika Knutzen vom SV Urneburg mit 40 Ringen (6/7 Freihand).

Bei den Herren-Mannschaften ging Lüerte-Holzhausen mit 158 Ringen als Sieger hervor. Gefolgt von Neerstedt (154) und Leuchtenburg (152). Tagesbester war hier Gerold Meyer-Nicolaus vom Schützenverein Lüerte-Holzhausen mit 40 Ringen (3/8 Freihand).

Die Neerstedter holten sich den Wanderpokal mit 191 Ringen. Den Damenpokal konnte Marion Einemann mit 48 Ringen nach Hause bringen. 30 Ringe erreichte Liane Pape-Nordbrock beim Schießen um den Schwarzwald-Pokal. Den Teiler-80-Pokal holte sich Wiebke Behm mit einem Teiler von 42,4. Die „Königin der Königinnen“ wurde zum siebten Mal ausgeschossen. Nach einem Umschießen konnte sich Vera Debicki mit 38 Ringen vor Wiebke Behm (37 Ringe) und Marion Einemann (36 Ringe) behaupten.

Von den Schießwettbewerben abgesehen ging auch ein Spielemarathon über die Bühne. „Wir haben das Programm in diesem Jahr schlanker gestaltet, um es für die Kinder und Jugendlichen interessanter zu machen“, sagte die erste Jugendwartin und neue Damenkönigin Thöle-Meyer. Die Spiele wurden von zwölf Helfern betreut. „Besonders freue ich mich über die jungen Unterstützer aus den eigenen Reihen“, sagte die Jugendwartin. Die Teilnehmer konnten verschiedene Disziplinen absolvieren. Dazu gehörten Minigolf, Ringwurf, Frisbee werfen, Bogenschießen, Wasserlauf, Bobbycarrennen und das Königsschießen. „Das Bobbycarrennen war lustig. Gerade die Kleinen haben gegenüber den Größeren hier einen klaren Vorteil“, meinte Thöle-Meyer. Die Gewinner der knapp 40 Teilnehmer konnten sich über verschiedene Gutscheine und Spielsachen freuen.