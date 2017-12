Dötlingen - Von Tanja Schneider. Von der Künstlerkolonie Dötlingen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sind noch so einige Namen in Erinnerung – besonders Georg Müller vom Siel, Otto Pankok oder August Kaufhold. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Kunstschaffenden im Oldenburger Land, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind, darunter vor allem Frauen. Ihnen widmen die beiden Kunstwissenschaftlerinnen Donata Holz aus Worpswede und Bärbel Schönbohm aus Ganderkesee nun ein Buch.

Unter dem Titel „Wie froh ich aus tiefstem Herzen bin, malen zu können“ stellen sie 33 Künstlerinnen vor, die zwischen 1865 und 1933 geboren wurden und im Oldenburger Land gewirkt haben. „Viele von ihnen teilen das traurige Schicksal, heute leider zu Unrecht fast vergessen zu sein“, berichtete Schönbohm während der Buchpräsentation in der Dötlinger Müller-vom-Siel-Kate. Zusammen mit Holz hat sie schon 2013 begonnen, diese Malerinnen und Bildhauerinnen aufzuspüren. „Manchmal war detektivisches Geschick nötig“, so Schönbohm. Den Auftrag hatten sie damals vom Verein „Freundeskreis Luzie Uptmoor“ erhalten, der das Lebenswerk der in Lohne beheimateten Künstlerin Luzie Uptmoor (1899-1984) bewahrt und eine Ausstellung in der gleichnamigen Galerie im Industrie-Museum Lohne geplant hatte, in der „Uptmoor andere Künstlerinnen zum Dialog lud“. Die beiden Kunstwissenschaftlerinnen fanden 14 „Gäste“.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Galerie sind Schönbohm und Holz noch einmal aktiv geworden und haben Informationen sowie Werke 18 weiterer Künstlerinnen zusammengetragen. Sie sind noch bis zum 22. April in der Sonderausstellung „Wie froh ich aus tiefstem Herzen bin, malen zu können– Luzie Uptmoor und Malerinnen ihrer Zeit aus dem Oldenburger Land“ der Lohner Galerie zu sehen. Passend dazu ist das 204 Seiten umfassende Buch mit Kapitel zu allen 33 Künstlerinnen, darunter ein längerer Aufsatz über Uptmoor, erschienen. Herausgeber ist der Freundeskreis, der von der Luzie-Uptmoor-Stiftung, der Lohner Bürgerstiftung, der Oldenburgische Landschaft, der Landessparkasse zu Oldenburg sowie der Kulturstiftung Öffentliche Oldenburg unterstützt wurde.

„Das Buch ist eine Reise durch die Kunstgeschichte“, sagte Schönbohm, die die Jugendkunstschule Delmenhorst leitet, für die Kunsthalle Bremen sowie die Uni Oldenburg tätig ist und als freie Kuratorin arbeitet. Zum Auftakt machen sie und Holz auf die Situation der Frauen aufmerksam. „Diejenigen von ihnen, die sich vor 1919 entschlossen, den künstlerischen Weg einzuschlagen, mussten ihr Studium noch an den freien Malschulen der Künstlerinnenvereine absolvieren oder sich private Lehrer suchen, denn erst mit der Weimarer Reichsverfassung erhielten sie das Recht, die öffentlichen Akademien zu besuchen“, so Schönbohm. Damit erklärt sich auch, warum so viele kunstinteressierte Frauen nach Dötlingen kamen. Sie suchten die hiesigen Malschulen, unter anderem von Müller vom Siel auf.

Das Autorinnen-Duo widmet denjenigen, die länger in der Künstlerkolonie wirkten und nicht nur ab und zu zum Malen dort waren, jeweils ein Kapitel. Zu ihnen gehören Emy Rogge, Marie Stumpe, Louise Droste-Roggemann, Gertrud Freifrau von Schimmelmann, Hedwig Ranafier-Bulling und Marie Stein-Ranke. Wobei Letztere keine Malschülerin, sondern mit Müller vom Siel befreundet war. Sie porträtierte ihn mehrfach. Die sechs Dötlingerinnen tauchen nicht nur in dem Buch auf, ihre Arbeiten haben in der Sonderausstellung in Lohne auch eine eigene „Ecke“ erhalten.

Zudem ist für den 21. April im Rahmen der Lohner Kulturtage das Programm „Vom FrauenOrt Luzie Uptmoor Lohne zum Künstlerdorf Dötlingen“ geplant. Ab 10.30 Uhr gibt es zunächst ein Frühstück im Industrie Museum Lohne. Es folgen eine Führung durch die Sonderausstellung und am frühen Nachmittag eine Busfahrt nach Dötlingen. Die Teilnehmer erwartet ein geführter Rundgang auf den Spuren von Müller vom Siel und seiner Schülerinnen sowie eine abschließende Kaffeetafel. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Anmeldungen sind im Industrie Museum Lohne unter Telefon 04442/730380 oder online (www.industriemuseum-lohne.de) möglich.

Neben den Dötlingerinnen sind viele weitere interessante Malerinnen sowie mit Anna Maria Strackerjan und Marie-Louise Ahlhorn-Packenius auch zwei Bildhauerinnen in dem Buch sowie der Ausstellung zu finden. Von einigen sind noch zahlreiche Werke erhalten, von anderen ist kaum mehr ein Bild aufzuspüren gewesen. „Von Therese von der Vring konnten wir beispielsweise nur ein Stillleben auftreiben“, berichtete Schönbohm. Die Bildsprache der bedachten Künstlerinnen reiche von der akademischen Malerei über die impressionistische Pinselführung und den expressiven Ausdruck bis hin zur reinen Abstraktion.

Das Buch (ISBN 978-3-945579-08-4) ist in einer Auflage von 1 200 erschienen und kostet 15,80 Euro. Erhältlich ist es unter anderem bei der Dötlingen Stiftung, die einige Exemplare in der Müller-vom-Siel-Kate anbietet. Diese ist – außer am 24. und 31. Dezember– sonnabends, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

www.doetlingen-stiftung.de