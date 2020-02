Von Mäusen und anderen „Plagen“

Mit Trecker-Demos wehren sich die Landwirte derzeit gegen verschärfte Umwelt- und Klimaschutzauflagen sowie deren Folgen für die Branche. Kreislandwirt Jürgen Seeger sprach deshalb vor etwa 120 Zuhörern in Dötlingen von „hitzigen Zeiten“.

VON TANJA SCHNEIDER

Dötlingen – Die Landwirtschaft wehrt sich – unter anderem gegen eine Verschärfung der Düngeverordnung, weitere Auflagen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und den Ruf als Klimasünder. „Und ich kann die Besorgnis nachvollziehen“, sagte Dr. Josef Kuhlmann von der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen am Donnerstagvormittag im Dötlinger Landhotel. Dort machten die Referenten der LWK im Rahmen der jährlichen Vortragsreihe „Aktuelles zum integrierten Pflanzenschutz“ Station und informierten rund 120 Landwirte, Lohnunternehmer und weitere Interessierte aus der Agrarbranche über aktuelle Entwicklungen.

Während Kuhlmann angesichts der Agrarpolitik und den damit verbundenen Demonstrationen von bewegten Zeiten sprach, bezeichnete Kreislandwirt Jürgen Seeger die Situation als „hitzig“. „Die riesigen Demos sind richtig und verlaufen friedlich. Das ist schon ergreifend“, sagte Seeger. Und die Landwirte fänden endlich Gehör. Die Politik scheine zu begreifen, dass etwas passieren müsse, so Seeger. „Dennoch denke ich nicht, dass sie die Reduzierung des Düngereinsatzes um 20 Prozent in nitratbelasteten Gebieten zurücknimmt.“ Aus seiner Sicht müssten aber erst einmal repräsentative Messergebnisse veröffentlicht werden.

Über die neuen Düngevorschriften informierte Referent Klaus Sandbrink im Laufe des Vormittags. „Das ist schon ein sensibles Thema“, erläuterte Kuhlmann im Vorfeld. Denn die Verschärfung bedeute einen gravierenden Eingriff in die Betriebsplanung – mehr Dokumentation, weniger Wirtschaftlichkeit. „Wer soll das bezahlen?“, fragten sich da die Betroffenen.

Die geringe Wertschätzung – sowohl der Arbeit als auch der Produkte – ist ein weiterer Grund, weshalb die Landwirte momentan auf die Straße gehen. Mit Blick auf die Preise sah Seeger Händler und Verbraucher in der Verantwortung: „Vielleicht hilft es, wenn mal ein Regal leer bleibt und nicht immer alles zur Verfügung steht.“

Die Landwirte bat er wiederum um bienenfreundliches Handeln. In diesem Rahmen verwies er auf eine von den Umweltverbänden in Niedersachsen geplante Bürgerbefragung zum Insektensterben. Dass dieses längst nicht alle Arten betrifft, betonte Kuhlmann. Wärmere Temperaturen infolge des Klimawandels sorgten dafür, dass sich Schadinsekten wie Blattläuse, Eichenprozessionsspinner und Rübsenblattwespen vermehrten und teilweise große Schäden anrichteten. Als Beispiel nannte Kuhlmann den Maiszünsler, der langsam seinen Weg in nördliche Gefilde findet.

Extrem sei zudem die derzeitige Mäuseplage. „Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft, und so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Kuhlmann. Im Landkreis Oldenburg seien besonders die nördlichen Kommunen betroffen. „Es gibt Felder, da ist Loch an Loch, Gang an Gang, und die Burschen sind noch aktiv“, so der Referent. Während sich Störche und Greifvögel über den reich gedeckten Tisch freuten, hätten die Landwirte das Nachsehen. Schließlich dürfe Grünland nicht einfach umgebrochen und neu angesät werden. Abhilfe soll ein vereinfachtes Antragsverfahren bringen, für das es laut Kuhlmann und Seeger momentan Bestrebungen gibt. Aber selbst mit Genehmigung lohne sich ein Handeln erst, wenn die Mäusepopulation zusammenbricht.

Neben den Auswirkungen des Klimawandels ging es während der Veranstaltung vor allem um konkrete Empfehlungen – sowohl für den Kartoffelanbau als auch für den Pflanzenschutz im Mais und Getreide. Lisa Herms-Westerndorf, Stefan Knipper und Hinrich Rothert brachten die Landwirte auf den neuesten Stand.