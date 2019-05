„Macht alle mit, dann bleibt die Erde fit“

Während in Brettorf das Kochen im Fokus stand (l.), befassten sich die Mädchen und Jungen in Dötlingen mit der Verpackung von Lebensmitteln. Fotos: Schneider

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Erderwärmung und unserem Essverhalten? Antworten auf diese Frage lieferte am Freitag nicht etwa ein Experte, sondern der Nachwuchs. Anlässlich des Klimaschutzaktionstages in den Kitas zum Thema „Ernährung“ gaben die Mädchen und Jungen erstaunliche Tipps.

VON TANJA SCHNEIDER

Dötlingen – Es war ein Brief von Pino, dem Pinguin, der vor drei Wochen im Kindergarten „Dötlinger Strolche“ ankam und die dortigen Mädchen und Jungen kräftig ins Grübeln brachte. Adressiert war er an die Puppe Tom. Pino berichtete von dem vielen Plastikmüll im Meer und bat um Rat. Sofort sammelten die Kinder Ideen, die sie am Freitag anlässlich des Klimaschutzaktionstages der Kitas präsentierten.

„Insgesamt sind 30 Einrichtungen mit 1 900 Kindern dabei“, berichtete Marina Becker-Kückens vom Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) Hollen, das die Erzieher seit 2013 auf den Projekttag vorbereitet. Neben den Kitas in der Gemeinde Ganderkesee machen seit 2014 auch die Kindergärten in Dötlingen mit. „Mittlerweile haben sich sogar Einrichtungen aus Twistringen angeschlossen“, freute sich Becker-Kückens. Nach Themen wie „Tag des Stroms“ und „Mobilität“ ging es diesmal um die klimaschonende Ernährung. Saisonale und regionale Produkte standen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die fleischlose Ernährung. In der Brettorfer Kita „Filibuster“ versorgten sich Kinder und Erzieher an diesem Tag selbst. Die Mädchen und Jungen des Kiga kochten eine Prinzessin-Lillifee-Suppe mit Roter Beete sowie Kartoffel und stellten Butter mit selbst gezogenen Kräutern her. „Die Krippenkinder haben Brötchen gebacken und beim Zubereiten des Nachtisches, Apfelcrumble, geholfen“, erzählte Kita-Leiterin Gudrun Löhlein.

Bei den „Dötlinger Strolchen“ beschäftigten sich die Jüngeren mit den Essgewohnheiten von „Rudi, dem Regenwurm“. Die Älteren erzählten Becker-Kückens sowie Bürgermeister Ralf Spille und Silke Eichhorn-Röpken von der Gemeindeverwaltung, was sie tun können, damit es Pino am Südpol, den Eisbären am Nordpol und damit auch dem Planeten besser geht. „Kommt macht alle mit, dann bleibt die Erde für uns fit“, lautete der Appell der Kinder. Im Supermarkt hatten sie erfahren, dass sie statt Tüten auch Frischesäcke für ihr Obst nehmen können. Statt Südfrüchten wie Mango griffen sie zu Äpfeln aus der Region. „Die Kerne kann man eingraben, dann wachsen vielleicht neue Bäume“, erzählten sie. Und auch für die eingepflanzte Kresse habe weder Schiff noch Flugzeug kommen müssen.

Besonders beschäftigte die Kinder der viele Abfall. „Nicht, dass unsere Erde bald eine Mülldeponie ist“, war die Befürchtung. Da es nur eine Erde gibt, müssten doch alle vorsichtig mit ihr umgehen, lautete die logische Schlussfolgerung der Kinder, die noch eine abgewandelte Version vom Sesamstraßenlied „Der, die, das“ vortrugen. Statt „1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen“ sangen sie „Viele frische Sachen, die werden noch verpackt. Warum muss man das machen, es gibt den Frischesack“.

Zum Abschluss der Aktion möchten die Kinder nun noch Tom beim Verfassen seines Briefes an Pino helfen.