Löschgruppenfahrzeug kommt im Sommer

Brettorf - Umfangreiche Wahlen sowie der Rückblick auf 2018 haben die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Brettorf am Freitagabend im Schützenhof geprägt. Ortsbrandmeister Dirk Wilkens erinnerte an zwölf Brandeinsätze, bei denen die Brettorfer Aktiven 991 Stunden geleistet haben. Davon entfielen 752 Stunden auf den Einsatz der Kreisfeuerwehrbereitschaft beim Moorbrand in Meppen. Die Liste der 15 Hilfeleistungen mit 201 absolvierten Stunden wird von sturmbedingten Einsätzen dominiert. Insgesamt verbuchten die Ortsfeuerwehr Brettorf und die Feuerwehrkapelle im vergangenen Jahr 6 976 geleistete Dienststunden. Der Anteil von Lehrgängen und Schulungen lag bei 487 Stunden.

Die Ortsfeuerwehr verfügt derzeit über 46 aktive Mitglieder. Zwei waren 2018 aufgrund eines Wohnortwechsels ausgetreten, ein Mitglied wechselte in die Altersabteilung. Ein Aktiver ist als Doppelmitglied hinzugekommen. In Brettorf gibt es 17 Atemschutzgeräteträger, ebenso viele Mitglieder gehören der Altersabteilung an. Die Feuerwehrkapelle verzeichnete einen Zuwachs um drei auf 15 Musiker.

Mit Hilfe des Fördervereins konnte die Ortswehr im vergangenen Jahr Bekleidung in Form von T-Shirts, Pullovern und Wetterschutzjacken anschaffen. Weitere zum Jahresende bestellte Ausrüstungsgegenstände würden in den kommenden Wochen erwartet, so der Ortsbrandmeister. Für Mitte 2019 rechnet die Ortswehr mit der Auslieferung des im Sommer bestellten Löschgruppenfahrzeugs. Wilkens richtete seinen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit an die Gemeindeverwaltung, den Rat und Förderverein.

Bürgermeister Ralf Spille leitete seine Rede mit Gratulationen zum 85-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr sowie zum 60-jährigen Bestehen der Feuerwehrkapelle ein. Diese Daten zeigten die Tradition des Brandschutzes in Brettorf. „Der Rat der Gemeinde wird auch zukünftig den Belangen der Feuerwehren den notwendigen Stellenwert beimessen“, so Spille. Vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müsse aber zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren unterschieden werden.

Im Rahmen der Versammlung standen zudem Wahlen an: Sicherheitsbeauftragter Maik Melle, Gerätewart Andreas Reese, sein Stellvertreter Thomas Köhler sowie Pressewart Dirk Deeke wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gleiches gilt für die Vertretung der Feuerwehr in der AG Brettorfer Vereine: Diese Aufgabe nehmen Holger Einemann und sein Stellvertreter Hans-Hermann Jedebrock wahr. Auf dem Posten des Atemschutzgerätewarts löst Raik Lüdtke Sarah Wilkens ab, Phillip Leggewie wurde in Abwesenheit zum neuen stellvertretenden Atemschutzgerätewart gewählt. Zeugwart ist künftig Daniel Stefan. Jürgen Abel ist nun Festausschussmitglied, und Jens von Seggern ist für ein weiteres Jahr kommissarisch als Schriftwart tätig.

Zudem wurden Mitglieder befördert. Jörn Otten ist nun Feuerwehrmann, Maik Melle Oberfeuerwehrmann, André Galus erhielt den Dienstgrad des Hauptfeuerwehrmanns, und Jens von Seggern darf sich Hauptlöschmeister nennen. Dieter Balke wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr ausgezeichnet.

Dieter Guhn und Günter Becker durften sich über eine Ehrung für ihr 50-jähriges Engagement in der Feuerwehrkapelle freuen. Als Gründungsmitglied ist Rolf Wilkens seit 60 Jahren dabei.

Die Auszeichnung zum Feuerwehrmann des Jahres ging an Jürgen Abel. Aktivste Gruppe war die Gruppe drei, und Maike Reese erhielt nach ihrem Abschied aus dem Ortskommando eine Ehrung für ihre langjährige Arbeit als Zeug- und Pressewartin. dd