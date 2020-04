Lieferservice rollt nur langsam an

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Die Begegnungen und netten Gespräche beim Einkaufen gehören für manche Menschen zu den wenigen sozialen Kontakten, die sie haben. Und deshalb werden sie auch in Coronazeiten zum Teil noch eifrig gepflegt – besonders von den zur Risikogruppe gehörenden Senioren. Ein Verhalten, das Hella Einemann-Gräbert „hilflos wütend“ macht. Vor etwa zwei Wochen hatte die Dötlingerin mit Mitstreitern einen Lieferservice für Dötlingen und umzu ins Leben gerufen. Wer aufgrund der Pandemie nicht selbst den Dorfladen von Elke Krebs aufsuchen möchte, kann sich telefonisch melden und sich von den „Hofladen-Kurieren“ beliefern lassen.

„Damit wollen wir vor allem die Risikogruppen schützen“, sagt Einemann-Gräbert. Die Resonanz sei bislang allerdings verhalten. „Die Möglichkeit nutzen weniger Menschen, als wir dachten“, bedauert sie. „Vier Personen greifen durchschnittlich pro Tag auf das Angebot zurück. Die meisten stammen aus Dötlingen und Vossberg, aber auch aus Aschenstedt und Neerstedt war schon jemand dabei.“ Während die einen nur Kleinigkeiten benötigen, setzen andere auch für den Großeinkauf auf die „Hofladen-Kuriere“. Manche hätten den Service schon häufiger in Anspruch genommen. Einemann-Gräbert freut sich über alle, die das Angebot testen wollen. Nicht jeder meldete sich allerdings gänzlich freiwillig. „Bei einigen älteren Menschen machen durchaus die Kinder Druck“, weiß sie.

Das Team der Ehrenamtlichen sei mittlerweile gut eingespielt. In der ersten Woche seien aber Nachbesserungen notwendig gewesen, erinnert sich die Dötlingerin. So wollten einige der „Kuriere“ nur liefern, aber nicht die Waren im Dorfladen zusammensuchen. Der Grund ist einfach: „Sie leben mit Personen aus Risikogruppen zusammen und möchten diese nicht zusätzlich gefährden.“

Das Team hat eine Lösung gefunden und setzt nun auf farbig markierte Taschen – blau, rot und grün. Diese legen die „Kuriere“ samt entsprechender Einkaufslisten vorm Laden an der Straße „Am Steinberg“ ab. Krebs und ihre Mitarbeiter suchen dann die gewünschten Produkte zusammen, füllen die Taschen und stellen diese wieder vor die Tür, wo die Kuriere sie zu einer bestimmten Uhrzeit abholen – dabei hat natürlich jeder seine eigene Farbe. „Jetzt vor Ostern wird das allerdings nicht klappen“, meint Einemann-Gräbert. Denn diese Tage gehörten für die Einzelhändler zu den arbeitsreichsten im Jahr – auch schon vor der Coronakrise. Zum Packen der Taschen bleibe da kaum Zeit. Deshalb würden nun doch Ehrenamtliche die Waren zusammensuchen.

Innerhalb des Ladens habe sich seit dem Ausbruch des Virus einiges getan. Es gebe nun einen Rundweg und Acrylglasscheiben im Kassenbereich. Zudem dürften sich nur noch drei Personen gleichzeitig im Geschäft aufhalten. „Ein roter ,Poller‘ vor dem Eingang weist darauf hin“, berichtet Einemann-Gräbert, die selbst plattdeutsche Sprüche beigesteuert hat. Mit Aussagen wie „Inkoopen doot de jungen Lüüd!“ möchte sie die ältere Generation ansprechen und zum Zuhausebleiben animieren.

Liefern lassen

Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, kann sich morgens zwischen 8.30 und 9.30 Uhr bei Wilhelm Dittscher, Telefon 04433/1395, Ingrid Garen-Schmidt, Telefon 04433/216, oder bei Hella Einemann-Gräbert, Telefon 04433/1244, melden. Sie geben die Aufträge an die „Kuriere“ weiter, die gegen 10 Uhr Geld und Einkaufsliste abholen. Letztere sollte so präzise wie möglich sein. Wünscht sich zum Beispiel jemand schwarzen Tee, sollte er auch angeben, ob lose oder im Beutel. Die Auslieferung erfolgt zwischen 17 und 18 Uhr – natürlich auch kontaktlos.