Liberales Trio mit viel Engagement

Ehrende und Geehrte (v.l.): Christian Dürr, Marion Daniel, Imke Haake, Claus Plate, Antje Oltmanns, Ulrike Boyens, Ortsverbandsvorsitzender Martin Falk und Eckehard Hautau. © wz

Mit Politikprominenz hat die Dötlinger FDP ihre Mitglieder Claus Plate, Eckehard Hautau und Ulrike Boyens geehrt.

Ostrittrum – Einmal den Mitgliedern Danke sagen – das wollte der Vorstand der Dötlinger FDP im Rahmen eines Ehrungsabends im Garten an der Wassermühle in Ostrittrum. Gemeint waren damit langjährige und verdiente Mitglieder des Ortsverbandes, die in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie nicht geehrt worden waren.

Dazu hatte sich liberale Politikprominenz aus dem Landkreis eingefunden: Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr aus Ganderkesee, hatte deshalb sogar einen anderen Termin abgesagt. Ebenso dabei waren die Kreisvorsitzende und Generalsekretärin der niedersächsischen FDP, Imke Haake aus Ahlhorn, sowie die stellvertretende Landrätin Marion Daniel aus Ganderkesee. Über Auszeichnungen durften sich Claus Plate, Eckehard Hautau und Ulrike Boyens freuen.

Auch Dötlingens Bürgermeisterin war dabei

Auch Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns war der Einladung der Liberalen gefolgt. Die Verwaltungschefin dankte zunächst Claus Plate. Der stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende wurde an dem Abend für sein langjähriges Engagement im Gemeinderat geehrt. „Seit 17 Jahren bist du als Ratsmitglied ununterbrochen in Fachausschüssen sowie im Verwaltungsausschuss und warst einige Jahre außerdem als Fraktionsvorsitzender tätig“, lobte Oltmanns den Einsatz des Kommunalpolitikers. Vor zwei Jahren habe er zudem das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters und damit auch besondere Verantwortung übernommen.

Wegbegleiter Plates war Eckehard Hautau. Der ehemalige langjährige Vorsitzende des Dötlinger Bürger- und Heimatvereins wurde für seine 40-jährige Parteizugehörigkeit ausgezeichnet. Gleichzeitig hielt er die Laudatio auf Plate. „Du bist am 20. September 2006 in die FDP eingetreten, am 1. November 2011 gleich in den Gemeinderat gewählt worden und hast den Fraktionsvorsitz übernommen. 2008 folgte der Vorsitz im Ortsverband Dötlingen als Nachfolger von Annett Bode bis April 2021“, blickte Hautau auf die politische Laufbahn Plates zurück. Projekte wie das Gewerbegebiet Hockensberg, die Verhandlungen um das Precht-Grundstück, der Windpark Haidhäuser, die Neubaugebiete Ramsloh und jetzt auch Geveshauser Höhe sowie die Neugestaltung des Kläner-Hofes gehören zu den Projekten, die Plate und Hautau gemeinsam für die FDP verfolgten. „Du bist aufrichtig, standfest und zuverlässig. Auf dich kann man sich verlassen. Das alles neben Beruf und Familie. Das verdient Hochachtung“, würdigte Hautau den Parteikollegen.

Die Bedeutung kommunaler Politik

Der FDP-Bundestagsfraktionschef Dürr ging anschließend auf die Bedeutung der kommunalen Politik ein. „Die meisten unserer Mitglieder sind ehrenamtlich politisch tätig. Das zeichnet uns aus“, erklärte er. Es seien gerade die Themen vor Ort, die beschäftigen würden. Als bestes Beispiel führte Dürr die Umgestaltung der Wassermühle Ostrittum mit Teich und Fischtreppe an, die von der FDP bis zur Umsetzung begleitet worden sei.

Gerade in den Ortsverbänden würde viel ehrenamtlicher Einsatz im Verborgenen geleistet, erläuterte Dötlingens Bürgermeisterin danach. „Anerkennung bestätigt diese Arbeit und gibt das Gefühl, etwas Sinnvolles und Notwendiges geleistet zu haben“, erläuterte sie. Das sei die schönste und überzeugendste Form der Bestätigung. Ihr Appell an die Lokalpolitik: „Bleiben Sie am Ball! Unterstützen Sie das politische Ehrenamt und lassen Sie nicht zu, dass die Feinde der Demokratie eine Chance erhalten, sich an irgendeiner Stelle breitzumachen – weder in unserm Land, noch in unserer Gemeinde!“

„Ich habe uns immer als ein Team im Rat gesehen“

Als Anerkennung für Plate überreichte Hartmut Schütte im Namen des FDP-Vorstands einen Gutschein über eine Kurzreise. Ein Dankeschön, das sich auch an Ehefrau Heike und die Kinder richtete. „Ich habe uns immer als ein Team im Rat gesehen. Auch wenn nicht immer alles von Erfolg gekrönt war, bin ich doch ein Stück stolz auf das Geleistete“, blickte Plate zurück. Der Geehrte riet allen, in die Politik einzusteigen. Nur so könne man mitgestalten und etwas erreichen. Eine Urkunde und Dankesworte gingen ebenfalls an die FDP-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Ulrike Boyens, die seit mehr als 30 Jahren Mitglied der Liberalen ist. Schon Vater Ernst-August Bode und Schwester Annett waren für die FDP im Gemeinderat tätig.

Mit einem Imbiss und Getränken klang der Abend der Ehrungen im Garten der Wassermühle aus.

Hartmut Schütte (l.) und Martin Falk (r.) danken Claus Plate für sein Engagement und dessen Frau Heike sowie Sohn Lasse für deren Unterstützung. © wz