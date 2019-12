Lebenslange Haft für eiskalte Tat

Neerstedt/Oldenburg – Mit einem spektakulären Urteil endete am Dienstag der Prozess gegen den Autofahrer, der im Juni an der L 872 in Neerstedt absichtlich einen Radfahrer angefahren und schwer verletzt hatte, nur um ins Gefängnis zu kommen. Die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes verurteilte den 62-Jährigen wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe – ein Strafmaß, das üblicherweise bei vollendetem Mord verhängt wird. Der Angeklagte habe aber heimtückisch und aus Habgier gehandelt. Zudem sei die Tat zu nahe an der Vollendung gewesen, als dass man über den „Versuch“ mildern dürfe, erklärte der Richter.

Der 48-jährige Radfahrer hatte die grauenvolle Attacke schwer verletzt überlebt. Das sei ein Wunder gewesen, nicht Verdienst des Angeklagten, so der Vorsitzende. Der 62-Jährige hatte das Opfer, das als Nebenkläger auftrat, gerammt, weil er sich eine Rundumversorgung in einer Justizvollzugsanstalt sichern wollte. Der Mönchengladbacher war mit seinem Auto zwei Jahre lang durch Europa gefahren und hatte seine letzten 68 000 Euro verprasst. Er stand mittellos da – ohne festen Wohnsitz und ohne Einkommen. Er hatte nur noch sein Auto, dessen Zulassung schon abgelaufen war. Selbstmord sei für ihn nicht infrage gekommen, deshalb steuerte er den Wagen in den ihm unbekannten Radfahrer – und kalkulierte damit seinen Tod ein.

Den Feststellungen zufolge liebt der Angeklagte sich selbst, aber nicht die Menschen. Sie nutze er nur, um seine Ziele zu erreichen. Eiskalt habe der aus psychiatrischer Sicht gesunde Angeklagte die Szenerie mit dem Überfahren eines Radfahrers durchgespielt. Das sei so eiskalt, dass einem das Blut in den Adern friert, sagte der Richter. Der Angeklagte soll gewusst haben, überfährt er Kinder oder Frauen, hat er im Knast einen schweren Stand. Also habe er nach einem Mann mittleren Alters gesucht. Am 11. Juni, dem Dienstag nach Pfingsten, hatte er ihn gefunden. Es war der 48-jährige Kirchhatter, der an diesem Tag seine Arbeit als Küster aufgrund seines Geburtstages eher beendet hatte. Der Angeklagte entdeckte ihn auf dem Radweg der L 872 und soll Gas gegeben haben. Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 80 Kilometern pro Stunde fuhr er ungebremst auf ihn auf. Der Radfahrer erlitt damals einen Schädelbruch, brach sich zudem das Schlüsselbein und das Schulterblatt. Er wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Vor Gericht sagte der Kirchhatter aus, dass er immer noch körperlich wie auch psychisch unter den Folgen der Attacke leide.

Der Angeklagte soll bei seiner Festnahme glücklich und zufrieden gewirkt haben. Er hatte sein Ziel erreicht: eine lange und vom Staat bezahlte Gefängnisstrafe. Ob er allerdings eine lebenslange Freiheitsstrafe eingeplant hat, blieb unklar. Am Dienstag zeigte er zumindest etwas Reue.

Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Verteidiger hatten neun Jahre Haft gefordert. wz