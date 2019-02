Lebensbilder

Vernissage: „Kate“ rappelvoll

+ Vernissage in der Müller-vom-Siel-Kate - von links: Thomas Schlegel, Wolfgang Rohenkohl und Gerti Essing. Foto: Bohlken

Dötlingen - Von Jœrgen€Š€Šbohlken. „Ich sammel Bilder meines Lebens ganz tief in mir drin. Sie bleiben für alle Zeiten und zieh’n vor mir dahin“, sang Thomas Schlegel am Sonntag zu Beginn der Vernissage in der rappelvollen Müller-vom-Siel-Kate. Dieses Stück des aus der ehemaligen DDR stammenden Liedermachers Gerhard Schöne passte perfekt zum „modernen Realismus“ des ausstellenden Vossbergers Wolfgang Rohenkohl.