Laute Rathaus-Klimaanlage zieht ins Blumenbeet

Von: Leif Rullhusen

Versteckt zwischen Blumen und Büschen soll das Aggregat zukünftig für kühle Luft sorgen, ohne dabei die Rathausmitarbeiter zu stören. © Leif Rullhusen

Die Klimaanlage am Neerstedter Rathaus brummt. Deshalb muss sie nun ins Blumenbeet umziehen.

Neerstedt – Es ist ein Kompromiss auf ganzer Linie: Das laute Lüftungs- und Klimagerät am Neerstedter Rathaus, das in den vergangenen Monaten viele Köpfe beschäftigte, bekommt einen neuen Platz. Es zieht um, aber nicht so weit wie möglich. Das Lärm verursachende Aggregat wird nun in ein Beet im Innenhof des Rathauses verlegt. Außerdem beteiligt sich das für die Montage des Ruhestörers verantwortliche Ingenieurbüro „Wempe und Partner“ aus Visbek an den Kosten. Es übernimmt rund 3 000 Euro für die Planungsarbeiten. Auf den Umbaukosten in Höhe von 9 200 Euro bleibt die Kommune dagegen alleine sitzen.

Entscheidung des Verwaltungsausschusses

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dötlingen hat sich in seiner jüngsten Sitzung damit für die zweitgünstigste von vier umsetzbaren leiseren Varianten entschieden. Deren Preisspanne reichte von 8 800 bis etwa 18 000 Euro.

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Beseitigung der Lärmbelästigung hatte das Ingenieurbüro bereits im April im Ausschuss für Infrastruktur und Energie präsentiert. Insbesondere zwei Büros sind von dem Brummen betroffen. Vor etwa zweieinhalb Jahren bekam das Aggregat seinen Platz direkt an der Wand des Rathauses, weil durch die Erweiterung des Gebäudes um den Ratssaal auch die Lüftungsanlage angepasst werden musste. „Wempe und Partner“ übernahm den Auftrag und ergänzte die bereits bestehende Anlage. Nur war der nun installierte Kaltwassersatz so laut, dass er die Mitarbeiter in dem Verwaltungssitz seitdem stört.

Erster Versuch war erfolglos

Ein erster Versuch der Firma, das Gerät zu dämmen, blieb erfolglos. Zur Auswahl stellte das Ingenieurbüro daraufhin den Einbau von Schallschutzfenstern in den betroffenen Büros für etwa 18.000 Euro oder die Verlegung des Lärmverursachers. Hier standen drei verschieden Plätze zur Auswahl: Die gegenüberliegende Hausecke an einem Flurfenster für 8 800 Euro, der weit entfernte Fahrradschuppen für 16.000 Euro sowie die nun vorgesehene Lösung in einem Beet im Innenhof.

Viel Kritik an Arbeit des Ingenieurbüros

Kritik an der Arbeit des Ingenieurbüros gab es im Rahmen des Ausschusses reichlich. „Das ist ein Planungsfehler und nicht hinnehmbar“, schimpfte Bürgermeisterin Antje Oltmanns über die Platzwahl für das laute Aggregat. Sie erwarte, dass das Planungsbüro der Gemeinde bei den Kosten entgegenkommen. „Dafür ist das Planungsbüro zuständig“, stimmte Gabriele Roggenthien (Grüne) zu. „Ist das bei der Planung nicht einberechnet worden?“, wunderte sich die Liberale Sabine Schütte. Seine Firma habe sich nach den Datenblättern des Herstellers gerichtet, verteidigte sich der „Wempe und Partner“-Mitarbeiter. Laut dieser Werte sei die Platzierung zulässig gewesen. Seitens des Ingenieurbüros handele es sich um eine kleine Fehleinschätzung und keinen Planungsfehler. Diese Fehleinschätzung kostet die Gemeinde Dötlingen nun 9.200 Euro.