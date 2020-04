Ein langer Atem dank Yoga

Die Bremerin betrieb in ihrer Heimatstadt rund 20 Jahre lang ein großes Yogastudio, bevor sie 2013 „Tara – Raum für Yoga“ in Dötlingen eröffnete. ArchivFoto: Pflaum

Dötlingen – Kontaktbeschränkungen, Kurzarbeit, geschlossenen Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte: Seit mehr als einem Monat bestimmt ein neues Virus, gegen das es noch kein Medikament und keine Impfung gibt, das Leben. Auch Iris Vollkammer, die an der Straße Am Steinberg 12 in Dötlingen ihr Yoga-Studio „Tara – Zeit für Yoga“ betreibt, hat ihre Kurse in Zeiten der Corona-Pandemie zunächst absagen müssen. Doch sie hat einen Weg gefunden, mit der Krise umzugehen.

„Ich arbeite unheimlich gern, und es belastet mich sehr, dass ich zur Zeit keine Kurse geben kann – nicht nur auf der Verdienstseite. Daher habe ich begonnen, einige meiner Yoga- und Meditationseinheiten auf Video aufzuzeichnen und sie auf Youtube allen zugänglich zu machen“, berichtet sie. „Ich bin trotz Corona für euch da“, verspricht sie auf ihrer Internetseite www.tara-raum-fuer-yoga.de und verlinkt dort auf ihren Youtube-Kanal. Sechs Einheiten kann man dort mittlerweile aufrufen. „Das ersetzt zwar in keiner Weise den richtigen Unterricht, aber ich möchte die Menschen gerade jetzt motivieren, Yoga für sich zu entdecken“, meint sie.

Sport und Entspannung seien gerade in unsicheren, aufwühlenden Zeiten wie diesen geeignet, innere Stabilität zu geben. „Während einer Yogaeinheit kommt man bei sich selbst an, lässt die schwere Situation wenigstens für einen Moment los. Man entspannt in den Augenblick hinein“, versichert Vollkammer.

Atemübungen halten die Lunge elastisch

Für das Immunsystem sei eine derartige Konzentration und Tiefenentspannung (über-)lebenswichtig. Ein wichtiger Aspekt sei außerdem, dass die Atemübungen, die zur Yogapraxis gehören, die Lunge elastisch und leistungsfähig halten. „Mit tiefen Atemzügen füllt die oder der Praktizierende seine Lunge bis zum letzten Lungenbläschen und entleert sie völlig. Das passiert beim normalen Atemholen nicht“, weiß die Dozentin. Mit einer derart „trainierten“ Lunge überstehe man auch eine Atemwegserkrankung wie Corona mit hoher Wahrcheinlichkeit leichter, meint sie.

Dass Yoga den Menschen gut tut, scheint daran zu liegen, dass es ein altes Menschheitsproblem zu lösen imstande ist, sagt die Expertin: „Yoga basiert auf dem ältesten medizinischen System, das wir kennen – auf indischen Philosophien und der Gesundheitslehre Ayurveda. Die Tendenz des Menschen, ins Ungleichgewicht zu geraten, scheint es schon immer zu geben. Yoga will in die Balance führen und das Gleichgewicht wieder herstellen.“ Alle fernöstlichen Philosophien würden darin übereinstimmen: Wenn der Mensch gesund und zufrieden bleiben wolle, müsse er versuchen, immer wieder auf die Mitte einzupendeln. „Es geht im Yoga nicht darum, Übungen nachzuturnen“, sagt sie. Es gebe zigtausend verschiedene Yogapositionen, jedem würden je nach Typ und Konstitution andere guttun. „Die Gemütlichen brauchen eher aktivierende Übungen, die Rastlosen eher beruhigende“, macht sie deutlich.

Vollkammers Methode, die auf dem Viniyoga fußt, folgt der Überzeugung: Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch sucht anderes im Yoga, jeder Mensch reagiert auf eine bestimmte Yoga-Praxis auf seine individuelle Weise. Viniyoga beschreibt jenen besonderen Umgang mit Yoga, der diese Unterschiede nicht nur respektiert, sondern sich tatsächlich auf jeder Ebene ausrichtet an den besonderen Wünschen, Möglichkeiten, dem kulturellen Hintergrund, dem individuellen Lebensentwurf eines Menschen.

Vollkammer geht es um Achtsamkeit und Balance

Die eher sportlich ausgerichtete Yoga-Variante, wie sie in Studios beispielsweise als „Power-Yoga“ angeboten werde, findet nicht ihre Zustimmung. „Das, was Yoga ausmacht – das Üben der Achtsamkeit, die Konzentration auf seelische Balance – fällt dabei hinten rüber“, betont sie anhand eines saloppen Bilds. Der Leistungsgedanke widerspreche der eigentlichen Lehre. „Ich muss spüren: Was brauche ich wirklich, statt wieder zu Höchstleistungen zu streben.“ Jede Yoga-Übung wirke zudem nicht primär körperlich, sondern habe zuerst Einfluss auf den Geist, betreffe die Lebensenergie, die Psyche – in fernöstlichen Worten, das Prama. Der eigentliche Sinn einer Bewegung im Yoga sei es, auf das Prama einzuwirken. „Die positive körperliche Wirkung stellt sich als Nebeneffekt ein. Was Yoga schafft, ist, uns die tiefe Ebene im Inneren spüren zu lassen, in der wir ruhig, stabil und kraftvoll sind. Der Aspekt der Meditation, der beim Yoga auch immer vorhanden ist, gibt uns Halt.“