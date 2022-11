Landkreis lässt Büsche und Bäume am Ufer das Lachmöwenschlatts in Brettorf entfernen

Von: Leif Rullhusen

Mit schwerem Gerät: Ein Raupenbagger entfernt die Bepflanzung am Ufer des kleinen Gewässers. © Rullhusen, Leif

Brettorf – Wie Zahnstocher durchtrennt der Fällgreifer am Arm des Raupenbaggers dicke Birken- und Weidenstämme. Stück für Stück arbeitet sich das schwere Kettenfahrzeug durch das Dickicht am Ufer des Lachmöwenschlatts in Brettorf.

„Das sind Naturschutzmaßnahmen. Wir entnehmen den Bewuchs nur schrittweise, um Rückzugsgebiete für Amphibien zu erhalten und gleichzeitig Brutmöglichkeiten für Lachmöwen zu verbessern“, erläutert Nadine Menke, während sie den Bagger bei seiner Arbeit beobachtet. „Wir versuchen, die Fauna so wenig wie möglich zu stören.“ Die Landschaftsökologin ist beim Landkreis Oldenburg zuständig für Naturdenkmäler in der Gemeinde Dötlingen.

Ein schützenswertes Kleinod

Ein solch besonders schützenswertes Kleinod sind das Gewässer und das umliegende Grünland am Ortsausgang von Brettorf. Der Landkreis will sein 3,6 Hektar großes Areal deshalb in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. „Die Fläche um das Schlatt herum war früher komplett beweidet. Der Gehölzgürtel entlang des Ufers fehlte vollkommen“, berichtet Menke. Deshalb sei die Insel mitten in dem Schlatt das ideale Brutrevier für Lachmöwen gewesen. Bis vor einigen Jahren brachten die Seevögel im Frühjahr auf dem kleinen Eiland ihren Nachwuchs zur Welt. „Die Seevögel brauchen dafür offenes Gelände“, verdeutlicht die Landschaftsökologin. „Im Binnenland gibt es nur wenig geeignete Brutmöglichkeiten für sie.“

AG Brettorfer Vereine übernimmt ehrenamtlich die Pflege der Insel

Bereits im vergangenen Winter befreite der Landkreis einen Uferbereich mit schwerem Gerät von Bäumen und Büschen. Auf der ebenfalls zugewachsenen Mittelinsel übernahm die AG Brettorfer Vereine diese Aufgabe. Sie kümmert sich auch zukünftig ehrenamtlich um deren Pflege.

Gegenwärtig folgt der zweite Abschnitt. Begonnen haben die Arbeiten am Mittwoch, beendet sollen sie am heutigen Freitag sein. Neben einigen langsam wachsenden Bäumen, wie Eichen, bleibt auch das gesamte westliche Ufer zunächst unangetastet. „Hier leben einige seltene Amphibienarten, wie der Kammmolch und der Moorfrosch“, sagt Menke. Für die sei der komplett geschlossene Gehölzgürtel um das Schlatt auch nicht ideal gewesen. „Sie benötigen ebenfalls offene Habitate.“

Direkt oberhalb der Baumwurzel trennt der Fällgreifer die Bäume ab. © Rullhusen, Leif

Ob und wie die Maßnahme fortgesetzt werde, stehe noch nicht fest. „Zunächst erfassen wir im kommenden Frühjahr den Amphibienbestand. Erst danach entscheiden wir, wie es weiter geht“, sagt die Landkreismitarbeiterin. „Unser Ziel ist es, die Lebensräume für sämtliche Tierarten am Schlatt zu verbessern.“ Um ihnen Rückzugsmöglichkeiten zu lassen, wurden die Bäume auch nicht mit Wurzel herausgerissen, sondern oberhalb des Stumpfes abgetrennt. Anschließend hat eine Forstfräse den Wurzelansatz bearbeitet, um ein erneutes Ausschlagen der Pflanzen zu verhindern.

Schafe halten Bewuchs zurück

Das habe im ersten Bereich sehr gut funktioniert, berichtet Menke und zeigt bei einem Rundgang die Baum-stümpfe einiger Birken. Nur ein paar Weiden haben an einigen Stellen schon wieder neue Triebe gebildet. „Über den Sommer hat hier eine Schafherde den Bewuchs erfolgreich zurückgehalten“, sagt die Landschaftsökologin. Der Landkreis hofft deshalb, dass wieder eine Schafbeweidung in Zusammenarbeit mit dem Pächter organisiert werden kann. Weil viele Schlatts in Norddeutschland im Laufe der Zeit verschwunden seien, soll das Naturdenkmal Lachmöwenschlatt in seiner Funktion als Gewässer sowie als Brutplatz für Möwen erhalten bleiben, verdeutlicht Menke. Schlatts sind naturnahe, stehende, meist abflusslose, flache Kleingewässer, die von Oberflächenwasser gespeist werden. Sie sind kennzeichnend für die nährstoffarmen Geestrücken des norddeutschen Tieflandes. Entstanden sind sie überwiegend als Windausblasungsmulden während der letzten Eiszeit.