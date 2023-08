Landhotel Dötlingen steht zum Verkauf

Von: Leif Rullhusen

Traditionshaus mit ungewisser Zukunft: Das Landhotel Dötlingen wird im Internet zum Verkauf angeboten. © Tanja Schneider

Dierk und Wieland Garms wollen das Landhotel Dötlingen verkaufen. Auch die Pächter des Traditionshauses Petra und Thomas Büning wollen aufhören.

Dötlingen – Das Landhotel Dötlingen soll verkauft werden. Die Besitzer Wieland und Dierk Garms bieten die Immobilie am Rittrumer Kirchweg in Dötlingen für etwa 1 ,35 Millionen Euro an. Als „charmantes Landhotel mit Restaurant, Saal und Café im Zentrum des schönen Künstlerdorfes“, wird das Objekt im Internet offeriert. Der Grund für den Verkauf des Traditionshauses sei rein privat, betont Wieland Garms auf Nachfrage unserer Zeitung. Er ist aber offensichtlich eng mit dem geplanten Rückzug des Betreiber-Ehepaares Petra und Thomas Büning verknüpft. Einen angestrebten Zeitpunkt für den Verkauf gebe es nicht, erklärt Garms. „So etwas verkauft man nicht innerhalb weniger Wochen“, sagt er. Auch der gastronomische Betrieb laufe ganz normal weiter. „Eine Schließung zum Jahresende ist nicht geplant“, versichert der Immobilienbesitzer.

Ende 2024 soll Schluss sein

Nicht zu diesem, wohl aber zum Ende des kommenden Jahres. Dann zumindest wollen die Pächter aufhören. Eigentlich hätten sie das Landhotel noch drei Jahre länger führen wollen, berichtet Thomas Büning. Aber aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation und des fehlenden Personals im Servicebereich soll nun bereits Ende 2024 Schluss sein. „März 2025 wäre für uns der allerspäteste Termin. Dann läuft unser Pachtvertrag aus“, erläutert der Betreiber.

Was passieren sollte, wenn sich überraschend sehr viel früher ein Käufer findet, ist offen. „Das müssen wir dann sehen“, sagt Garms. Buchungen hätte das Hotel aber schon für das kommende Jahr angenommen.

Nur wenige hundert Meter weiter wird der Kläner Hof abgerissen

Ob ein zukünftiger Investor den Gastronomiebetrieb fortführen würde, ist ebenfalls ungewiss. Die Schließung des Landhotels Dötlingen wäre nach dem Aus des Kläner Hofes nur wenige hundert Meter weiter am Rittrumer Kirchweg ein weiterer schwerer Schlag für das Künstlerdorf. Auch dort hatten sich die Betreiber aus Altersgründen zurückgezogen. Der Kläner Hof soll noch in diesem Jahr einer Wohnbebauung weichen.

Petra und Thomas Büning hatten das Landhotel Dötlingen vor rund siebeneinhalb Jahren übernommen. Zuvor führten sie die Campingplatzgastronomie in Aschenstedt.

Viel Geld in das Dötlinger Traditionshaus gesteckt

Dierk und Wieland Garms hatten im Zuge der Übernahme viel Arbeit, Nerven und auch Geld in das Dötlinger Traditionshaus gesteckt. Sie sanierten unter anderem das Dach, die Zimmer sowie den Saal. Auch die Elektrik brachten sie auf den aktuellen Stand. Zudem rissen sie die alte Kegelbahn ab, bauten eine neue Terrasse und gestalteten den Außenbereich um.