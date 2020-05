Kulturförderung während der Krise: die Lage in Dötlingen

+ Haben noch keine Förderung beantragt: Thea Freiberg (l.) und Gerti Essing von der Dötlingen Stiftung. ArchivFoto: Bor

Dötlingen – In dieser Woche haben die Kulturminister der Länder eine stärkere Unterstützung für die Branche vom Bund gefordert. „Es bedarf weiterer gemeinsamer Anstrengungen, um eine drohende Verarmung der Kunst- und Kulturlandschaft nach der Corona-Krise zu verhindern“, heißt es in einem Schreiben, das sie an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) richteten. Doch wie sieht es konkret aus, wenn es um finanzielle Hilfen geht – gibt es passende Angebote und werden sie überhaupt benötigt? Eine kleine Umfrage in der Gemeinde Dötlingen zeigt: Dort ist die Lage noch erträglich.