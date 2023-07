Künstler Wladimir Barantschikov malt in Dötlingen Hommagen an Renaissance und Mittelalter

Wladimir Barantschikov stellt in der Müller-vom-Siel-Kate aus. Dort malt er wöchentlich neue Bilder. Sein Lieblingskünstler kommt in seinen Ölgemälden immer wieder vor.

Dötlingen – Wladimir Barantschikov hat es sich gemütlich gemacht in der Müller-vom-Siel-Kate in Dötlingen. Neben den vielen Gemälden des russischen Künstlers, die an der Wand hängen, steht in der Ecke des Raumes ein kleiner Tisch. Darauf liegen ein Zeichenblock sowie ein Stift. Auf dem Sitz daneben ist sein Laptop. Mitten im Raum hat er einen Klappstuhl aufgestellt. Davor steht auf einem kleinen Maltisch ein Bilderrahmen, darunter liegen Stifte. Seit Anfang Juli lebt Barantschikov in dem Kunsthaus am Rittrumer Kirchweg 1c in Dötlingen und stellt dort bis Ende des Monats seine Gemälde aus.

Die Schau nennt der in Kirgisistan geborene Russe „Magischer Realismus“. Mehrmals pro Woche kommen neue Bilder hinzu, die er in der Müller-vom-Siel-Kate malt. „Ich fertige ausschließlich Ölgemälde an. Da sind Porträts und Landschaftsmalereien dabei. Vor allem geht es aber um eine Hommage an die Renaissance und das Mittelalter“, erzählt Barantschikov bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Auf einem seiner Werke sind zum Beispiel Schaufensterpuppen zu sehen, denen er mit seiner Kunst Leben einhauchen will. Zudem bewundere er Vincent van Gogh, der in seinen Bildern immer wieder auftaucht.

Inspiration durch Träume, Natur oder Literatur

„Ich lasse mich von Einflüssen der Natur, Literatur, Musik oder des Fernsehens inspirieren. Manchmal träume ich und lasse diese Fantasien dann in meine Bilder miteinfließen“, gibt Barantschikov Einblick in seine Arbeit. Schon als Schüler habe er in der damaligen Sowjetunion deutsche und amerikanische Literatur gelesen. Dadurch habe er sich anregen lassen, zu malen. Als Sechsjähriger begann er damit.

Jeden Tag malt Barantschikov in dem Kunsthaus am Rittrumer Kirchweg, „mal mehr, mal weniger“, sagt er. Wichtig sei es, intensiv zu arbeiten. Der Künstler setzt auf bunte Farben. „Das habe ich mir von der Landschaft in Kirgisistan abgeschaut“, erklärt er. Wenn er mal nicht in der Müller-vom-Siel-Kate ist, geht der Maler gerne durch den Ort. „Nicht mit dem Fahrrad, ich will die Landschaft aufsaugen. Es ist sehr schön hier“, sagt er über Dötlingen. Manchmal fahre er auch nach Wildeshausen oder Bremen.

Barantschikov hatte schon eine Ausstellung im Europäischen Parlament

Zum dritten Mal ist der Künstler in Dötlingen. Vor der Corona-Pandemie war er nicht im Juli, sondern im September vor Ort. „Damals waren mehr Touristen unterwegs, die zu meiner Ausstellung gekommen sind“, erinnert er sich. Beklagen will sich Barantschikov allerdings nicht. „Ich bin zufrieden hier. Ich habe auch in diesem Monat einige Bilder verkauft“, sagt er.

Mit seiner Ehefrau lebt der Russe in Bayern. Über einen Freund in Munderloh ist er auf die Müller-vom-Siel-Kate aufmerksam geworden. „Es ist schon faszinierend, wie sich die Landschaften hier von denen in Bayern oder woanders auf der Welt unterscheiden“, sagt Barantschikov, der Bilder in unterschiedlichen Ländern der Welt ausstellte. „Ich war zum Beispiel in Italien, Spanien, den Niederlanden oder in Texas in den USA.“ Ein Höhepunkt sei eine Ausstellung im Europäischen Parlament in Brüssel gewesen.

Tür der Müller-vom-Siel-Kate steht jederzeit offen

In der Müller-vom-Siel-Kate freut sich Barantschikov über jeden Besucher, „der vorbeikommt“. Wenn er vor Ort ist, stehe die Tür in der Woche jederzeit offen. Ansonsten ist das Kunsthaus an jedem Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.