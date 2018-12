Kreis findet Buchenreihe erhaltenswert

Umweltausschuss hofft auf gemeinsamen Lösungsansatz mit der Gemeinde Dötlingen

+ Eva-Maria Langfermann, Leiterin des Amtes für Naturschutz sowie Landschaftspflege (l.) , informierte im Rahmen eines Ortstermins, der eine Stunde vor der Sitzung des Fachausschusses des Landkreises über die Bühne ging, über die Problematik in Hockensberg. - Foto: lo

Hockensberg - Von Lea Oetjen. Die erhoffte Entscheidung über die Zukunft der Buchenreihe an der Iserloyer Straße in Hockensberg ist in der Sitzung des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses des Landkreises Oldenburg am Dienstagabend ausgeblieben. Schon beim Ortstermin am Nachmittag hatte sich abgezeichnet, dass die Politik dem Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht folgen wird. Letztlich entschied sich das Gremium zwar dafür, Abstand von der Ausweisung der Buchenreihe als Naturdenkmal zu nehmen. Jedoch schätzte es die Allee als unbedingt erhaltenswert ein.