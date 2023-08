Tragischer Unfall in Dötlingen: 18-jähriger Jäger stirbt während Krähenjagd

Von: Dierk Rohdenburg

In Dötlingen ist es zu einem tödlichen Jagdunfall gekommen. Die Polizei ermittelt. © dpa

Während einer Krähenjagd in der Gemeinde Dötlingen ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Jäger wurde erschossen.

Dötlingen – Nachdem ein junger Mann am Samstag, 19. August, gegen 7 Uhr auf der Jagd in Dötlingen-Ostrittrum tödlich verletzt wurde, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei 18-jährige Jagdberechtigte aus der Gemeinde Dötlingen befanden sich in Ostrittrum gemeinsam auf der Jagd nach Krähen. Der später Verstorbene geriet dabei in das Schussfeld seines Bekannten, wurde getroffen und schwer verletzt. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch seinen Tod feststellen.

Polizei stellt Waffen der Jäger sicher

Die verständigte Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen und auch die genutzten Waffen sichergestellt. Nach bisherigem Stand deutet alles auf einen tragischen Jagdunfall hin.

Die Betreuung der Angehörigen wurde durch das ehrenamtliche Kriseninterventionsteam der Malteser sichergestellt.

Die Krähenjagd erfolgt in der Regel mit Lockkrähen. Die Jäger verbergen sich hinter Tarnschirmen. Hier nutzt man das Verhalten der Krähen sich an Futterplätzen in größerer Anzahl zu treffen. Die Jagd mit künstlichen Lockkrähen ist sehr effektiv und bietet auch über längeren Zeitraum die Möglichkeit, die schlauen Vögel zu bejagen.

Container aufgebrochen

Bislang unbekannte Personen haben auf dem Gelände der Janusz-Korczak-Schule in Ahlhorn einen Container aufgebrochen und Arbeitsgeräte entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 16. August, 15Uhr, bis Donnerstag, 17. August, 8 Uhr, begaben sie sich auf das Gelände in der Schule „Im Sandhofe“ und öffneten unter Gewaltanwendung den Container, der als Lagerraum genutzt wird. Aus diesem entnahmen sie Gartengeräte im Wert von einigen Hundert Euro und entfernten sich vom Tatort.