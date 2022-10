Konzertveranstalter Karl-Heinz Büsing schildert die Situation der Branche

Von: Leif Rullhusen

Ute und Karl-Heinz Büsing sind Inhaber des Veranstaltungshauses „Kultur Hinterm Feld“ in Rhade. © Oliver Saul

Konzertveranstalter Karl-Heinz Büsing beobachtet nicht nur die wachsende Zahl der Corona-Infektionen mit großer Sorge. Gemeinsam mit seiner Frau Ute betreibt der 57-Jährige seit September vergangenen Jahres das Veranstaltungshaus „Kultur Hinterm Feld“ in Rhade.

Rhade – Die Corona-Pandemie und kontinuierlich wachsende Lebenshaltungskosten haben die Veranstaltungsbranche unter Druck gesetzt. Jetzt hat sich die Infektionslage in Niedersachsen erneut deutlich verschärft. „Wir beobachten die Entwicklung mit großer Sorge“, erklärt Karl-Heinz Büsing.

Bisher eher verhaltenes Besucherinteresse

Gemeinsam mit seiner Frau Ute betreibt der 57-Jährige seit September vergangenen Jahres das Veranstaltungshaus „Kultur Hinterm Feld“ in Rhade. „Die Zurückhaltung der Gäste wird mit zunehmendem Infektionsgeschehen steigen“, ist er sich sicher. Schon seit Beginn der aktuellen Saison vor eineinhalb Monaten sei die Nachfrage eher verhalten gewesen. „Insbesondere bei unserer Zielgruppe der über 50-Jährigen ist noch eine gewisse Corona-Angst zu spüren“, sagt der Veranstalter. Zwei Jahre lang sei den Menschen eingebläut worden, Kontakte zu vermeiden. „Jetzt müssen sie wieder lernen, in Räumen dicht beieinander zu sitzen.“ Diese Situation werde sich erst in zwei bis drei Jahren wieder normalisieren.

„Das Problem ist vielschichtig“

Das Infektionsgeschehen sei aber nur eine Ursache für schlechte Zuschauerzahlen bei Kultur- und Kunstveranstaltungen. „Das Problem ist vielschichtig“, erläutert Büsing. „Aufgrund der wirtschaftlichen Ungewissheit halten die Menschen ihr Geld zusammen.“ Beim Essengehen und bei Besuchen von Kulturveranstaltungen werde zuerst gespart. „Die Konzerthäuser bekommen ihre Reihen nicht mehr voll. 50 Prozent Auslastung ist das neue Ausverkauft, heißt es in unserer Branche inzwischen“, sagt der 57-Jährige. Hinzu komme, dass die Menschen ihre Tickets oft erst im letzten Moment kaufen. Viele Veranstalter würden Konzerte aber bereits absagen, wenn der Vorverkauf schlecht laufe.

Konzertabsagen verunsichern potenzielle Besucher

„Dadurch wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt, aus dem wir nicht mehr hinauskommen“, verdeutlicht Büsing. Weil den Künstlern abgesagt werde, canceln diese schließlich ihre gesamte Tour. Das führe dazu, dass auch gut gebuchte Konzerte abgeblasen werden. Damit brechen dann auch für die Künstler die Einnahmen weg. „Aus diesem Grund hat kürzlich eine Jazz-Sängerin aus München ihren Auftritt bei uns abgesagt“, berichtet er. Zudem würden potenzielle Ticketkäufer verunsichert, weil sie nicht wissen, ob der entsprechende Auftritt überhaupt über die Bühne gehe. Diese Entwicklung müssten die Veranstalter durchbrechen, indem sie Verlässlichkeit bieten. „Wir werden deshalb aus wirtschaftlichen Gründen kein einziges Konzert streichen“, verspricht Büsing.

Bislang in dieser Saison kein ausverkauftes Haus

Angesichts der Gesamtsituation ist er mit dem bisherigen Verlauf der Konzertsaison zufrieden. Beim Auftakt mit dem „TAB Collective“ seien nur noch wenige Plätze frei gewesen. „Ein ausverkauftes Haus hatten wir allerdings noch nicht“, sagt er. Das wird sich voraussichtlich am 3. Dezember ändern. Die Karten für den Auftritt des Ensembles „Queens of Piano“ sind schon jetzt vergriffen. Auch der Vorverkauf für Hubertus Meyer Burckhardt und Gregor Gysi im kommenden Jahr laufe vielversprechend.

Deren Auftritten könnte allerdings noch eine Corona-Herbst- oder Winterwelle im Wege stehen. „Wir lassen die Infektionslage auf uns zukommen und werden die erforderlichen Maßnahmen umsetzen“, sagt Büsing mit einer Spur von Fatalismus.