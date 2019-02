Kommune setzt den Rotstift an

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Auch wenn die Gemeinde Dötlingen seit der Jahrtausendwende schuldenfrei ist, rosig ist die finanzielle Lage nicht. Ihren Ergebnishaushalt, der die Ein- und Ausgaben aus dem laufenden Geschäft abbildet, kann die Kommune aus eigener Kraft nicht ausgleichen. Seit 2010 kämpft sie mit einem Defizit, das unter anderem auf die Abschreibungen in Höhe von fast zwei Millionen Euro zurückzuführen ist. Nun scheint sich die Situation zuzuspitzen. Denn die Rücklagen schmelzen dahin. Große Maßnahmen wie der Ausbau des Heideweges und der Radwegebau von Neerstedt nach Klattenhof, die jahrelang geschoben worden waren, befinden sich derzeit in der Umsetzung und müssen bezahlt werden. Die auf dem Gemeindekonto befindlichen Millionen fließen ab.

Zum Start der öffentlichen Haushaltsberatungen betonte Bürgermeister Ralf Spille deshalb die Notwendigkeit sparsam zu wirtschaften: „Wir haben einige Pflichtaufgaben zu erfüllen. Deshalb haben wir freiwillige Leistungen aus dem Etat-Entwurf herausgenommen.“ Soll heißen: Die Kämmerei hat den Rotstift angesetzt. Beispiele hierfür fanden sich schon in den ersten beiden Fachausschuss-Sitzungen am Dienstagabend, die die Bereiche „Schulen und Kultur“ sowie „Umwelt und Energie“ betrafen.

Umwelt und Energie

Einziger investiver Posten in diesem Bereich ist das Ökokonto. Wie in den Vorjahren geht die Gemeinde mit 50 000 Euro in Vorleistung. Auch die Ansätze im Ergebnishaushalt sind übersichtlich. Sie betreffen unter anderem das öffentliche Grün. Für Diskussionen sorgte die Streichung von 9 000 Euro für Neu- und Ersatzanpflanzungen. „Das tut mir schon ein bisschen weh, wenn wir nicht einmal Bäume pflanzen können“, kommentierte Ausschussvorsitzende Beate Wilke (CDU) die Erklärung der Kämmerei, wonach „sehr genau geschaut wurde, wo Einsparungen möglich sind“. Der Bürgermeister betonte: „Wir sind auch nicht glücklich damit, aber dieser Punkt hat nicht allerzwingendste Dringlichkeit.“ Wieland Garms (FDP) bezweifelte, ob dieser Schritt - besonders nach dem trockenen, warmen Sommer - richtig ist. Wilke schlug vor, zumindest die Hälfte des Betrages wieder in den Entwurf aufzunehmen - und stieß damit nicht nur bei ihren Ratskollegen, die dafür votierten, auf offene Ohren. Auch Bauamtsleiter Uwe Kläner meinte: „Dann wären wir zumindest etwas handlungsfähig.“

Gestrichen hat die Verwaltung zudem Finanzmittel für die Ersatzbeschaffung von Müllbehältern, die in diesem Jahr kaputt gehen. Enthalten ist im Etat noch der Ansatz von 7 500 Euro für die Blühflächen. Dietz Wiechers (CDU) schlug vor, dieses Geld über einen Pool auch den Landwirten zur Verfügung zu stellen, die freiwillig auf bis zu einem halben Hektar aktiv werden wollen. So könnten eine Verteilung der Blühflächen über die gesamte Gemeinde und eventuell auch das Ziel eines Trachtfließbandes erreicht werden. Kläner wies darauf hin, dass dieser Vorschlag etwas gegen die Bemühungen des Arbeitskreises „Blühflächen“ laufe. „Wir können die Idee aber als Anregung in den AK bringen.“

Schulen und Kultur

Im Bereich der Schulen hat die Verwaltung die Vorjahresansätze übernommen und im Ergebnishaushalt auch die Gebühren sowie Wartungskosten im Rahmen der Medienkonzepte bedacht. Investiert wird vor allem ins Mobiliar. Die Dötlinger Grundschule erhalt 1 500 Euro für Tische und Stühle, die Neerstedter Schule bekommt 7 000 Euro für die Ausstattung im Lehrerzimmer sowie 12 600 Euro fürs Schülermobiliar. Jeweils 2 000 Euro gibt es für den Erwerb von PCs. Den größten Batzen machen die 48 000 Euro aus, die Dötlingen aufgrund der Nutzung der weiterführenden Schulen an die Stadt Wildeshausen zahlt. Für 2020 und die Folgejahre muss die Summe neu verhandelt werden.

Eckehard Hautau (FDP) wollte wissen, warum der Antrag der Grundschule Dötlingen auf Anschaffung von sechs Dokumentenkameras für rund 3 900 Euro nicht berücksichtigt wurde. Der Verweis auf die angespannte Haushaltslage genügte ihm nicht. „Ich bin enttäuscht, dass wir Schritt A machen, aber nicht B“, sagte er mit Blick auf die Umsetzung des Medienkonzeptes. Bianca Garms von der Gemeindeverwaltung stellte allerdings klar, dass die Kameras darin gar nicht verankert sind. Die jetzt vorhandene Kamera sei ein „Nice-to-have“. Die Mehrheit des Ausschusses sprach sich auch dagegen aus, den Betrag noch aufzunehmen.

Im kulturellen Bereich bleiben im Ergebnishaushalt die Ansätze für das Kulturbudget (5 000 Euro) sowie die Umlage „Naturpark Wildeshauser Geest“ (9 000 Euro). Für das Fahrradleitsystem und die Wanderwegplanung in Kooperation mit dem Naturpark sind 7 000 und 5 000 Euro eingeplant, für das Tour-Journal 2 500 Euro.

Einzige Investition ist die Anschaffung eines Vorzeltes für das Gemeindemobil für rund 2 500 Euro. Der jährliche Betrag von 2 500 Euro für den Erwerb von Kunstgegenständen wurde aufgrund der schlechten Haushaltslage gestrichen. Dies blüht auch der Bezuschussung von Reetdachsanierungen. Jahrelang gab es hierfür einen Ansatz in Höhe von 10 000 Euro. Eigentlich sollte dieser schon jetzt aus dem Etat fliegen. Doch es liegen bereits Anträge vor. Die Verwaltung hat deshalb für 2019 einen Betrag von 15 000 Euro vorgesehen und ab 2020 den Verzicht auf die Zuschüsse. So manches Ausschussmitglied bedauerte diesen Schritt. Die Erhaltungsmaßnahmen seien schließlich unterstützt worden, weil die Reetdächer prägend für die Gemeinde sind. Der Bürgermeister bemerkte, dass es den Fraktionen freistehe, für kommendes Jahr einen Antrag auf Wiederaufnahme zu stellen.