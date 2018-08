„Es kommen immer mehr junge Familien“

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Der Deutsche urlaubt gerne in Deutschland und scheinbar auch in Dötlingen. Dort sind momentan vor allem die Ferienwohnungen und -häuser gut gebucht. Beliebt sind die Unterkünfte in der Gemeinde besonders bei Radtouristen, jungen Familien sowie Hochzeitsgästen. Auf dem Campingplatz Aschenbeck tummeln sich hingegen neben den Dauercampern viele Durchreisende – auch aus dem Ausland.

„Aufgrund der Nähe zur Autobahn machen bei uns viele Holländer, Dänen, Franzosen und Belgier Station“, weiß Gerd Aschenbeck. Einige kommen mit Fahrrad und Zelt andere fahren mit dem Wohnmobil vor. „Das ist sehr gemischt“, berichtet er. Die meisten blieben zwei bis drei Tage und setzten dann ihren Weg fort – so wie die vierköpfige Familie van den Berg. Am Mittwoch kam sie in Dötlingen an. Am Sonnabend geht es weiter. „Wir waren in Dänemark und sind nun auf dem Heimweg“, erzählen die Niederländer. Zwischendurch machen sie immer wieder Halt auf Campingplätzen rechts und links der Autobahn. „Wir schauen im Internet, was passen könnte“, so Vater John van den Berg. „Am Mittwoch waren wir zuerst am Steller See, aber da war es sehr voll. Es gab wenig Platz für unser großes Zelt.“ Also zog die Familie weiter.

Etwa 150 Stellflächen für Durchgangscamper hält der Platz am Rande des Golddorfes vor. Hinzu kommen 250 Parzellen für Dauercamper. Die Gäste können sich beim Boule, Angeln, auf dem Spielplatz oder im Badesee vergnügen. Diese Möglichkeiten nutzen auch Urlauber aus Deutschland. „Es kommen immer mehr junge Leute, besonders Familien, viele stammen aus dem Ruhrpott“, weiß Aschenbeck.

Aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem benachbarten Ausland stammen auch die Gäste der Familie Riesmeier, die in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wild- und Freizeitpark in Ostrittrum fünf Ferienwohnungen mit insgesamt 26 Betten anbietet. „Von rustikal bis etwas luxuriöser ist alles dabei“, sagt Tanja Riesmeier. Die Appartements seien immer gut gebucht – von Familien, die das Parkarrangement nutzen, bis hin zu Hochzeitsgästen. „Es gibt in Ostrittrum und Dötlingen ja schöne Locations zum Heiraten und Feiern. Viele Gäste kommen aus Oldenburg oder Bremen und suchen für das Wochenende Übernachtungsmöglichkeiten“, so Riesmeier.

Laut Mona Ehmen, die bei der Gemeindeverwaltung für den Bereich Tourismus zuständig ist, gibt es in der Kommune rund 20 Ferienwohnungen und -häuser. Weitere Betten halten die Hotels vor. Übernachtungszahlen werden nicht erhoben. „Nach dem vergangenen Sommer hatten wir aber bei den Anbietern von Ferienappartements nachgefragt, wie gut sie ausgelastet sind. Viele waren bis zum Herbst ausgebucht“, berichtet sie.