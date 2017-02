Nun können die Bürger in Wind investieren

Haidhäuser - Von Tanja Schneider. Mit welcher Summe kann ich mich am Dötlinger Bürgerwindpark beteiligen? Wie hoch ist die zu erwartende Rendite? Und welche Risiken gibt es? Fragen, die sich so mancher Einwohner der Gemeinde schon lange stellt.

Schließlich drehen sich die Anlagen im Windpark Haidhäuser seit ein paar Monaten. Nun gibt es endlich Antworten. Am Dienstag hat die Beratungsphase zur Zeichnung der unternehmerischen Beteiligung begonnen.

Interessierte Bürger können sich bis einschließlich 10. April in der Volksbank-Filiale in Neerstedt bei speziell geschulten Beratern informieren. Hermann Raschen, Geschäftsführer der VR Energieprojekte Dötlingen, und Volker Jaentsch, Vertriebsleiter der Volksbank Wildeshauser Geest, freuen sich, dass jetzt der nächste Schritt für den Bürgerwindpark erfolgen kann. „Uns war es von Anfang an wichtig, die Bevölkerung einzubeziehen“, sagt Raschen. Windenergieprojekte könnten nur dann erfolgreich und nachhaltig sein, wenn sie gemeinsam mit Anwohnern, Bürgern sowie der beteiligten Gemeinde realisiert werden. So mancher Einwohner sei betroffen, da solle er auch die Möglichkeit erhalten, „mitzumischen“. Beteiligen können sich alle, die volljährig sind und ihren Erstwohnsitz in der Gemeinde Dötlingen haben.

Voraussetzung für eine Beratung ist die intensive Beschäftigung mit dem Verkaufsprospekt nebst Nachtrag. Die Unterlagen müssen mindestens sieben Tage vor dem Beratungstermin persönlich in der Neerstedter Bankstelle abgeholt werden. Der Verkaufsprospekt steht bereits seit dem 4. Januar zur Verfügung. Auf die Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hatte die VR Energieprojekte lange gewartet. Das 136 Seiten umfassende Werk war im Oktober gebilligt worden, der Nachtrag folgte nun im Januar.

Der Prospekt enthält alle wichtigen Informationen, die Grundlage für das Beratungsgespräch sind – von A wie Anlageobjekt bis Z wie Zwischenbilanz. Im Laufe des vergangenen Monats haben laut Raschen rund 180 Bürger die Unterlagen angefordert. Da mit dem 10. April nun eine Zeichnungsfrist bekannt ist, dürften weitere folgen.

Der Bürgerwindpark umfasst sechs der insgesamt zwölf errichteten Anlagen. Der Gesamtbetrag der nun angebotenen Anteile liegt bei 8,73 Millionen Euro – 25 Prozent des Investitionsvolumens. „Wir sind guter Dinge, dass wir diese Summe erreichen“, sagt Raschen. Die Mindesbeteiligung ist auf 3 000 Euro festgesetzt, maximal können 51 000 Euro pro Person investiert werden. Eine Erhöhung ist möglich, wenn das angestrebte Kapital nach der Zeichnungsphase nicht erreicht ist. Eine Überschreitung der 8,73 Millionen Euro ist indes nicht vorgesehen. In diesem Fall würde die Höhe des maximalen Zeichnungsbetrages reduziert werden.

Raschen und Jaentsch betonen, dass es sich um eine langfristige Anlage handelt – eine unternehmerische Beteiligung mit allen Chancen und Risiken. Weitere Infos gibt es im Internet.

www.buergerwindpark-doetlingen.de