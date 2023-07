Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Dötlingen ist zunächst vom Tisch

Von: Leif Rullhusen

Für das Thema regenerative Energien gibt es in der Gemeinde Dötlingen kein Gesamtkonzept, kritisieren SPD und Grüne. © Leif Rullhusen

Der Antrag von SPD und Grünen zur Fortschreibung des Klimaschutz- und Energiekonzeptes für die Gemeinde Dötlingen ist nun endgültig vom Tisch. Auch der Gemeinderat hat ihn abgelehnt.

Neerstedt – Mit ihrer Forderung, das Klimaschutz- und Energiekonzept für die Gemeinde Dötlingen sofort fortzuschreiben, waren Sozialdemokraten und Grüne bereits im Ausschuss für Infrastruktur und Energie sowie im Verwaltungsausschuss gescheitert. Nun lehnte auch der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Fortschreibung ab. Damit ist ein entsprechender Antrag beider Parteien aus dem Februar endgültig vom Tisch.

Darin forderten die Fraktionen neben der Fortführung des vor 15 Jahren initiierten Konzeptes die zeitnahe Festlegung von Zielen sowie die Erarbeitung eines daraus resultierenden Maßnahmenplanes. Zudem sollten entsprechende Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden. In den vergangenen Jahren sei das Thema in der Gemeinde immer weiter in den Hintergrund geraten, kritisierte Grünen-Fraktionschefin Gabriele Roggenthien schon im Rahmen der Antragstellung.

Mit Fortschreibung Kräfte bündeln

„Mit einer Fortschreibung könnten wir Kräfte bündeln“, warb Fraktionsvize Dirk Orth nun in der Ratssitzung – Vergeblich. Stattdessen würden sich Verwaltung und Politik mit dem Bau von Windkraft- und Freiflächen-Fotovoltaikanlagen sowie der Erweiterung von Biogasanlagen beschäftigen, ohne dass dies in ein Gesamtkonzept eingebunden sei. Mehrere Anträge zu einzelnen Klimaschutzmaßnahmen würden diese, von seiner Partei befürchtete Kleinteiligkeit bestätigen, argumentierte Orth. „Der Bedarf für das Klimaschutz- und Energiekonzept ist jetzt da“, erklärte er. Deshalb forderte er, dass über den Antrag beider Parteien direkt abgestimmt werden müsse.

Die Empfehlungen aus dem Fach- sowie Verwaltungsausschuss sahen dagegen vor, die Entscheidung über die Fortschreibung zurückzustellen, um zunächst ein nachhaltiges Gemeindeentwicklungskonzept auf den Weg zu bringen. Den Startschuss dazu hatte Bürgermeisterin Antje Oltmanns im Januar dieses Jahres gegeben. Das moderierte Verfahren hierzu solle in Kürze beginnen, berichtete die Verwaltungschefin in der Ratssitzung. „Wir haben den entsprechenden Auftrag an eine Firma vergeben und könnten Ende des Jahres einen Zielekatalog haben“, stellte sie in Aussicht.

Überlastete Verwaltung

Das dauert der SPD und den Grünen zu lange. „Das Thema wird immer weiter rausgeschoben“, kritisierte SPD-Fraktionschef Rudi Zingler. „Schon seit 2019 schieben wir die Zieldiskussion vor uns her“, ergänzte Orth. „Wir müssen jetzt an den Antrag ran“, forderte der Sozialdemokrat Stephan Rusche.

Oltmanns nannte als Hauptgrund für die Aufschiebung bis zur Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes die überlastete Verwaltung der Kommune. „Die vielen Aufgaben sind kaum noch zu schultern“, berichtete sie. „Wir unterstützen die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, sehen aber nicht, wie das von der Gemeinde abgearbeitet werden soll.“ In diesem Fall müssten Prioritäten gesetzt werden und die sehe seine Partei im Klimaschutz, entgegnete Zingler. Sowohl Ditte Höfel (CDU) als auch Sabine Schütte (FDP) betonten, dass sie die Dringlichkeit eines solchen Konzeptes zwar sehen, aber aufgrund der stark belasteten Gemeindeverwaltung die Empfehlungen aus Fach- und Verwaltungsausschuss mittragen würden. Somit lehnte der Gemeinderat den Vorschlag der Grünen, direkt über den Antrag abzustimmen, ab und beschloss anschließend die Empfehlungen aus den Ausschüssen.