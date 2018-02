Kleine Narren erobern Brettorfer Halle

Kinderfasching „rund um unsere Lieblingsberufe“

+ © Schneider Die Sporthalle in Brettorf verwandelte sich am Rosenmontag in einen Abenteuerspielplatz für kleine Jecken. An den Stationen ging es um unterschiedliche Berufe. © Schneider

Brettorf - „Rund um unsere Lieblingsberufe“ lautete am Rosenmontag das Motto des Brettorfer Kinderfaschings. Und da wunderte es nicht, dass in der Sporthalle des Turnvereins Prinzessinnen den Lokführer mimten, Löwen auf landwirtschaftlichem Gefährt Felder bestellten und Cowboys gemeinsam mit Indianerinnen Teddybären verarzteten. „Wir haben elf Stationen aufgebaut“, erzählte Anke Nordbruch, Übungsleiterin beim Kinderturnen. Sie freute sich über die große Unterstützung von Vereinsmitgliedern, darunter Vertreter aus dem Jugendrat, der Eltern sowie der AG Brettorfer Vereine. „Etwa 30 Helfer sind dabei“, sagte Nordbruch, die zwischendurch am „Bahnhof“ stand und aufpasste, dass die kleinen Lokführer sicher die Rollbahn hinab sausten beziehungsweise den Zug erwischten.