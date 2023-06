Kläner-Hof-Abriss in Dötlingen in diesem Herbst geplant

Projektentwickler präsentieren am Sonntag Entwürfe des neuen Wohnquartiers

© Architekturbüro Reelfs Eines der fünf Vierfamilienhäuser in einer finalen Visualisierung des Architekturbüros Tammo Reelfs.

Das neue Kläner-Hof-Quartier in Dötlingen rückt näher. Am Sonntag beginnt die Vermarktung der 24 Wohnungen, die dort ab kommenden Winter gebaut werden sollen.

Dötlingen – Der Kläner-Hof war weit über die Grenzen Dötlingens hinaus als Ausflugsziel bekannt, sein Kuchen sogar legendär. Doch vor eineinhalb Jahren schlossen die Eheleute Sonja Scheele und Arnd Kläner ihr Café für immer. Am dritten Adventssonntag 2021 verließ das letzte Backwerk den Ofen.

Nun ist die Nachnutzung für das 10 000 Quadratmeter große Grundstück in trockenen Tüchern. Dreieinhalb Jahre hatte der Weg durch die behördlichen und politischen Instanzen gedauert. Heute beginnen die beiden Projektentwickler Thomas Janzing aus Wildeshausen und Harm-Aike Hollmann aus Iserloy mit der Vermarktung der 24 Wohnungen in sieben Häusern, die auf dem Gelände demnächst entstehen sollen. Die einzelnen Wohneinheiten aus der Feder des Vossberger Architekten Tammo Reelfs werden zischen 100 und 115 Quadratmeter groß. Gebaut werden zwei Doppel- sowie fünf Vierfamilienhäuser.

Am Sonntag Vorstellung der Baupläne

Für Sonntag, 2. Juli, laden Janzing und Hollmann ab 15 Uhr Interessierte auf den Kläner-Hof ein, um ihre Baupläne für das neue Wohnquartier vorzustellen. Dann soll auch ein wirklich absolutes letztes Mal der Kläner-Hof-Kuchen angeboten werden.

„Die Bebauung wird weitläufiger, als in jedem Baugebiet mit Einfamilienhäusern“, versichert Janzing, als er gemeinsam mit Hollmann unserer Zeitung die Pläne präsentiert. So sei auf dem Grundstück zum Beispiel eine Streuobstwiese geplant, erklärt er. Auch würde nahezu der komplette Baumbestand erhalten bleiben. „Nach der Fertigstellung stehen auf dem Gelände sogar noch mehr Bäume als vorher“, ergänzt Hollmann. Auch würden sich die Häuser hervorragend ins Dötlinger Ortsbild einpassen. Das sei eine Vorgabe von Politik und Verwaltung gewesen. „Wir bauen deshalb ausschließlich eingeschossig mit Satteldach und verzichten auf die heute oft üblichen Staffelgeschosse“, verdeutlicht Janzing. Selbst die Farben der Verklinkerung und der Dachpfannen seien auf die bestehende Bebauung in dem Künstlerort abgestimmt.

Hofcharakter soll erhalten bleiben

Zudem habe der Erhalt des Hofcharakters bei den Planungen eine große Rolle gespielt. Aus diesem Grund soll ein Garten in der Mitte des Areals das Gebäudeensemble ergänzen. „Wie auf einem Hof sollen die einzelnen Häuser deshalb auch Namen bekommen“, berichtet Janzing. Daran können sich die Dötlinger im Rahmen eines Ideenwettbewerbs beteiligen. „Namensgeber sollen Pflanzen aus dieser Gegend sein. Dazu wollen wir Anregungen von Einwohnern sammeln“, erklärt er.

Die Arbeiten sollen zeitnah beginnen. Schon für diesen Herbst sei der Abriss der bestehenden Gebäude geplant. Die Bauarbeiten sollen direkt im Anschluss, voraussichtlich noch Ende dieses Jahres starten. „Die ersten Besitzer könnten dann schon im Herbst 2024 einziehen“, plant Janzing. „Ich rechne damit, dass die letzte Wohneinheit in spätestens zweieinhalb Jahren fertig ist.“

Nicht nur für ältere Menschen

Als Zielgruppe haben die Projektentwickler unter anderem ältere Menschen im Visier, die sich nach dem Auszug der Kinder verkleinern wollen. „Wir planen aber kein Seniorenheim. Auch für kleine Familien oder kinderlose Paare sind die Wohnungen geeignet“, sagt Janzing.

Von dem ehemaligen Kläner-Hof wird außer einigen Ziegeln in der Hofeinfahrt sowie den Eichenbalken einer Scheune relativ wenig übrig bleiben. „Leider ist die Substanz zu schlecht, um mehr zu erhalten“, sagt Janzing.

+ So werden die beiden Doppelhäuser nach ihrer Fertigstellung aussehen. © Architekturbüro Reelfs