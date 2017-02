Kita Aschenstedt stellt im Sommer den Betrieb ein

Aschenstedt - Der Aschenstedter Kindergarten wird zum 31. Juli seine Türen schließen. Dies hat der Träger, die Eltern- und Kinderinitiative, während einer Versammlung beschlossen.

Bürgermeister Ralf Spille informierte am Donnerstagabend den Jugend-, Sport- und Sozialausschuss über diese Entscheidung. Der Verein selbst bestätigte am Freitag, dass er sich nach der Einstellung des Kita-Betriebes auflösen wird. Gründe für die Schließung seien die personelle Situation, der Zustand der zur Verfügung stehenden Räume und vor allem die dauerhaft geringen Kinderzahlen. Die Einrichtung ist für eine 18-köpfige Gruppe ausgelegt. Derzeit werden 16 Mädchen und Jungen betreut. Sieben von ihnen wechseln im Sommer in die Schule. Nachrücker seien rar. Die restlichen Eltern hätten sich deshalb zu diesem Schritt entschlossen. Die Verwaltung geht davon aus, dass alle verbleibenden Kinder in den anderen drei Einrichtungen in der Gemeinde untergebracht werden können. Die Eltern- und Kinderinitiative war Anfang der 1980er-Jahre von engagierten Müttern und Vätern gegründet worden. 1984 öffnete der Kindergarten an der Aschenstedter Straße.