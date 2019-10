Kirchengemeinde räumt aus

Teil eins des Umzugs ist abgeschlossen: Volker Borchers, Uwe Spille, Markus Häger, Rudi Zingler und Susanne Schymanitz (oben links, v.l.) räumten mit weiteren Helfern das Kirchenbüro (unten links) aus, das vorübergehend an die Hauptstraße zieht (unten, Mitte). Dort steht Sekretärin Susanne Runte (oben rechts) ab Montag zur Verfügung. Die übrigen Räume im Gemeindezentrum werden an diesem Freitag ausgeräumt. Fotos: Schneider

Mit einer Party haben sich etwa 60 Personen vom Neerstedter Gemeindezentrum verabschiedet. In den kommenden Monaten wird es zum Haus der Generationen umgebaut. Seit Mittwoch laufen deshalb die Ausräumarbeiten. Das Kirchenbüro ist bereits im Übergangsdomizil.

VON TANJA SCHNEIDER

Neerstedt – „Jetzt geht es los!“ steht auf dem Zettel, der seit einigen Tagen im Neerstedter Gemeindezentrum hängt und die dort ansässigen Gruppen darum bittet, ihre Materialien entweder mitzunehmen oder in beschriftete Kisten zu packen. Grund ist der An- und Umbau zum Haus der Generationen, der nun Fahrt aufnimmt. Am Dienstagabend gab es in dem Gebäude am Schulweg eine Abschiedsparty mit etwa 60 Personen. Am Mittwoch starteten die Ausräumarbeiten, die an diesem Freitag mit vereinten Kräften abgeschlossen werden sollen. „Dann sind ein paar mehr Helfer dabei, unter anderem Konfirmanden“, berichtete Pastorin Susanne Schymanitz.

Am Mittwoch stand zunächst der Umzug des Kirchenbüros auf dem Programm. Es galt, Aktenordner, Kopierpapier und Co. zu verpacken und zum Übergangsdomizil an der Hauptstraße zu bringen. Dort stellte Küster Rudi Zingler erst einmal das große Schild mit der Aufschrift „Evangelisches Gemeindezentrum“ ins Schaufenster der ehemaligen „Nadelöhr“-Räume. Und prompt war das Interesse der Neerstedter geweckt. Manch ein Neugieriger warf direkt einen Blick hinein und kam mit Kirchenbürosekretärin Susanne Runte ins Gespräch. Diese zeigt sich angesichts von Lage und Größe der „Bleibe auf Zeit“ sehr zufrieden. „Ein Glücksgriff“, meinte sie und begann mit dem Auspacken der Kisten.

Während sich das deutlich größere Übergangsbüro mit jeder Fuhre aus Richtung Schulweg füllte, wurde es im alten Raum immer leerer. „Nur ein paar Möbel müssen heute noch rüber“, sagte Schymanitz, die mit Pastorin Claudia Hurka-Pülsch, Kirchenratsmitglied Alma Gerbers und Anita Brengelmann vom Kreativkreis alles zusammengepackt hatte. Bei einem Kaffee zwischendurch verschnaufte das Damenquartett und wartete darauf, dass Zingler mit Organist Markus Häger, Kirchenratsmitglied Volker Borchers und Helfer Uwe Spille von der Hauptstraße zurückkehrte. Kaum waren sie vorgefahren, luden sie schon die übrigen Schränke und Regale in die Sprinter. „Und was ist mit dem Kühlschrank?“ Nach kurzer Grübelei entschloss sich die Gruppe, diesen erst am Freitag in Angriff zu nehmen.

Dann müssen auch die Möbel aus den anderen Räumen weichen. „Es hat sich zum Glück eine Privatperson bereit erklärt, Garage und Dachboden zur Verfügung zu stellen“, freute sich Schymanitz. Dort werde alles eingelagert, was die kommenden Monate nicht benötigt wird. „Alles andere kommt nach Dötlingen in den Gemeinderaum“, so die Pastorin.

Auf eine große Putzaktion im Gemeindezentrum können die Helfer verzichten. Schließlich rücken bald die Bauarbeiter an. Dann wird nicht nur das rund 260 Quadratmeter große Bestandsgebäude umgestaltet, sondern ein fast ebenso großer Trakt angebaut. In diesen wird neben dem Kirchenbüro auch das Jugendhaus einziehen. „Ich bin schon sehr gespannt“, brachte Hurka-Pülsch ihre Vorfreude zum Ausdruck. Dass sie damit nicht alleine ist, hatte sich am Dienstagabend gezeigt, wo es einen Rück-, aber auch Ausblick gab. „Zudem war die Party der Ersatz für unsere Weihnachtsfeier, die es hier ja diesmal nicht geben kann“, erklärte Brengelmann. Auch der Basar der Kreativgruppe, der sonst immer den Neerstedter Weihnachtsmarkt auf dem benachbarten Schulhof ergänzt hat, fällt dieses Jahr aus.

Spenden

Für den An- und Umbau des Gemeindezentrums zum Haus der Generationen zeichnet die Kommune verantwortlich. Schließlich ist es ihr Gebäude. Die Maßnahme wird zu 53 Prozent (412 313 Euro) mit EU-Mitteln unterstützt. Aber auch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die die Räume hauptsächlich nutzt und weiter nutzen möchte, will ihren Beitrag leisten. Um die Räume schön einrichten zu können, ausreichend Materialien zur Verfügung zu haben und damit weitere Begegnungsmöglichkeiten für alle zu schaffen, bittet sie um freiwillige Spenden auf das Konto der Kirchengemeinde (IBAN: DE 48 2806 6214 3600 3379 00).