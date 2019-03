Grundschüler stellen am Tag der offenen Tür ihre Werke in Dötlingen vor

Kinder zeigen künstlerisches Talent

+ © lat Erstklässler Klaas mit seiner Mutter Sylvia Habben. © lat

Dötlingen – Bunte Bilder an den Wänden, gleich mehrere verwunschene Froschkönige sowie ein selbst gebasteltes Schattentheater haben die Klassenzimmer der Grundschule in Dötlingen geschmückt. Viele Kinder und ebenso viele Eltern haben am Freitagnachmittag die Schule besucht, denn es war Tag der offenen Tür. Die Schüler haben dabei ihre Werke vorgestellt, die sie während der Projektwoche in der Zeit vom 25. und 29. März zum Thema „Kleine und große Künstler“ gebastelt hatten.