Kinder sind „im Weltall“ unterwegs

Sechs Mädchen und Jungen nehmen an Dötlinger Ferienpassaktion teil

+ Präsentieren stolz ihre Weltall-Bilder: Henrik, Shanice, Amelie, Isabelle, Robert und Jaron (v.l.). Talea Luitjens (links) hat die Kinder zusammen mit dem freiwilligen Helfer Sebastian Dannemann (rechts) unterstützt. Foto: terrasi

Neerstedt - Von Lara Terrasi. „Ich male die Planeten in Blau und Grün aus. So sieht es ja auch im Weltall aus“, erzählte der achtjährige Henrik. Dafür schnappte er sich einen Pinsel und Farbe und fing an, die restlichen weißen Flächen auf seiner Leinwand auszumalen. Schnell war Talea Luitjens zur Stelle. „Soll ich dir eine Schablone schneiden? Dann geht es besser“, bot die junge Künstlerin ihm an. Und siehe an: Die Planeten wurden kugelrund und gaben dem schwarzen Hintergrund reichlich Farbe.