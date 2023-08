Keine Reden, aber plattdeutsche Gespräche

Dötlinger Bürger- und Heimatverein feiert am 23. September Erntefest

Der Dötlinger Bürger- und Heimatverein lädt für Samstag, 23. September, zum Erntefest ein. Der Umzug durchs Dorf startet um 13 Uhr.

Dötlingen – Etwas größer, anders und gleichzeitig ein bisschen traditioneller soll das Dötlinger Erntefest am Samstag, 23. September, werden. Auf einen prominenten Redner wie Wolfgang Bosbach im vergangenen Jahr verzichten die Organisatoren des Bürger- und Heimatvereins deshalb. „Es wird überhaupt keine Rede in herkömmlicher Form geben. Stattdessen ist eine plattdeutsche Gesprächsrunde geplant“, erklärt die Vereinsvorsitzende Sabine Schütte gegenüber unserer Zeitung. „Wir wollen die plattdeutsche Sprache wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.“ Der Plattdeutschbeaufttragte des Landkreises, Gerold Schnier, und Kreisjägermeister Friedrich Hollmann werden sich deshalb in einem Gespräch – selbstverständlich auf Platt – mit dem Sinn des Festes in der heutigen Zeit auseinandersetzen.

Fragen auf Platt, Antworten auf Hochdeutsch

Vervollständigen wird die Runde Bürgermeisterin Antje Oltmanns. Ihr können die Bürger „private“ Fragen auf Platt stellen. Die Verwaltungschefin wird in Ermangelung entsprechender Sprachkenntnisse allerdings auf Hochdeutsch antworten. Die Fragen dürfen nicht politisch sein und müssen vorher per E-Mail (s.schuette@schuette-doetlingen.de) an Schütte gesendet werden, die sie dann auf der Bühne vorliest. „Es soll eine lockere Gesprächsrunde und keine Diskussionsveranstaltung mit Konfliktpotenzial werden“, begründet die Vorsitzende des Bürger- und Heimatvereins dieses Prozedere.

Start am Mühlenplatz

Das Erntefest startet zunächst in gewohnter Form mit dem traditionellen Umzug durch das Dorf. Dazu treffen sich die Teilnehmer um 13 Uhr mit ihren Kremser- und Treckergespannen auf dem Mühlenplatz der Firma Ulrich. Mit dabei sein wird einmal mehr der Lüerter Treckerveteranen Club mit seinen Oldtimern. Auch die Treckergruppe der Motorsportgemeinschaft aus Dötlingen beteiligt sich mit ihren historischen Ackerschleppern. Die Route steht noch nicht fest, das Ziel dagegen schon. Gegen 16 Uhr werden die geschmückten Erntewagen an der St.-Firminus-Kirche von den Jagdhornbläsern aus Wildeshausen akustisch empfangen. Dort schließt sich nahtlos das weitere Programm an. Auf der Rasenfläche vor dem Gotteshaus bieten die lokalen Gastronomen an verschiedenen Ständen bis in den späten Abend verschiedenste Speisen an. Den Getränkeausschank übernimmt die Landjugend. „Es wird unter anderem Wein, Käse und Flammkuchen geben“, sagt Schütte. Wer möchte, kann an einem Glücksrad Fortuna herausfordern. „Es lohnt sich. Wir verlosen unter anderem eine dreitägige Reise für zwei Personen nach Berlin“, verspricht sie.

Große Bühne mit Programm

Auf einer großen Bühne werden unter anderem Kinder aus dem Kindergarten, der Grundschule sowie des TV Dötlingen Tänze aufführen und die Jagdhornbläser das ein oder andere Stück anstimmen.

Im Gegensatz zu den Vorjahren soll das Fest nicht mehr unterbrochen werden, sondern ansatzlos in den Abend übergehen. Auch die geschmückten Umzugswagen sollen so lange vor der Kirche stehen bleiben. „Die Pause gab in der Vergangenheit immer einen Bruch. Viele sind danach zu Hause geblieben“, begründet Schütte diese Neuerung. Erst gegen 22 Uhr soll das Erntefest ausklingen.