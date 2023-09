Keine Förderung für Wohnraumumbau in der Gemeinde Dötlingen

Teuerer Spaß: Wenn ein Ein- in ein Zweifamilienhaus umgebaut wird, muss in den meisten Fällen auch ein zweites Badezimmer eingebaut werden. © dpa

Neerstedt – Die Dötlinger Sozialdemokraten und Grünen wollen bezahlbaren Wohnraum durch den Umbau bereits bestehender Immobilien schaffen. Ihre Forderung, dafür eine Förderrichtlinie in der Gemeinde zu schaffen, hat im Ausschuss für Infrastruktur und Energie am Donnerstagabend keine Mehrheit gefunden.

Das Anliegen ist nicht neu: „Unser aktueller Antrag hat einen langen Vorlauf. Die Situation hat sich inzwischen sogar noch verschärft“, erklärte Thore Güldner (SPD) im Rahmen der Sitzung des Gremiums, warum die beiden Parteien dieses Thema nun erneut in die Diskussion gebracht haben. Zuzug und das Fluchtgeschehen würden den Wohnungsmarkt stärker unter Druck setzen als vor einigen Jahren. „Unser Antrag ist eine Blume im Strauß der Möglichkeiten, die wir haben“, erläuterte der Ratsherr und Landtagsabgeordnete. Die Forderung beider Fraktionen habe auch ökologische Gründe. „Wenn wir aus Ein- Zweifamilienhäuser machen, verhindern wir Flächenversiegelung durch Neubauten“, warb Güldner weiter.

Verwaltung, CDU und FDP sind dagegen

Vergeblich: Christdemokraten und Liberale stimmten für die Verwaltungsempfehlung, dem Antrag von SPD und Grünen nicht zu folgen. Dieser sei schon einmal behandelt worden und ganz viel habe sich seit dem nicht geändert, begründete Bürgermeisterin Antje Oltmanns die Position der Kommune. „Uns erscheint der Verwaltungsaufwand relativ hoch“, erklärte sie. Für die Immobilienbesitzer sei der Aufwand zur Antragstellung aufgrund der geringen Fördersumme ebenfalls zu hoch. Darüber hinaus sei eine Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der angespannten Haushalts- und Kassenlage nicht möglich.

Die Liberale Sabine Schütte ist der Überzeugung, dass dieses Thema großflächiger betrachtet werden müsse. „Das ist viel zu klein gedacht“, kritisierte sie. „Außerdem werden wir ein Problem haben, dieses Geld gerecht zu verteilen“, so Schütte weiter. Jörg Lüschen (CDU) sieht hier vor allem die Landes- und Bundespolitik in der Pflicht. Die müsse „in die Bütt“ genommen werden.

Nicht mit Finger auf andere zeigen

Güldner entgegnete, man dürfe nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen. Außerdem gehe es hier nicht um die Sanierung von Häusern, sondern um die Schaffung von neuem, bezahlbaren Wohnraum, ergänzte Marcus Martens (Grüne). Und Fördermittel gebe es sonst nur für energetische Umbaumaßnahmen.

Konkret haben Grüne und SPD in ihrem nun abgelehnten Antrag gefordert, dass die Gemeinde Dötlingen eine eigene Förderrichtlinie für den Umbau privater Bestandshäuser zu Mehrfamilienhäusern aufstellt. „Für den Haushalt 2024 werden 50 000 Euro als Gesamtfördersumme eingeplant. Die Förderrichtlinie wird schnellstmöglich erarbeitet und soll zum Jahr 2024 in Kraft treten“, heißt es in dem Antrag. „Die Haushalte in unserem Land werden personenmäßig immer kleiner, wodurch perspektivisch auch mehr Haushalte entstehen. Das macht es notwendig, neuen Wohnraum zu generieren. Es muss vor allem darum gehen, dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen und beispielsweise alleinstehenden Senioren sowie jungen Erwachsenen bezahlbaren Wohnraum in der Gemeinde Dötlingen anzubieten“, schreiben die Fraktionen in der Begründung ihres Anliegens.

Schon vor Jahren beantragt

Schon vor vier Jahren hatten die Sozialdemokraten eine solche Richtlinie beantragt. Damals wurden nach diversen Beratungen 25.000 Euro in den Haushalt eingestellt, eine entsprechende Richtlinie aber nie auf den Weg gebracht. Spätere Beratungen waren zu dem Schluss gekommen, sie nicht mehr umzusetzen. Dabei wird es nun bleiben.