Kein Weihnachtsmarkt in Neerstedt

Von: Leif Rullhusen

Der herrliche Duft von heißem Glühwein wird auch in diesem Jahr am zweiten Advent nicht über den Neerstedter Schulhof ziehen. Symbol © dpa

In Neerstedt und Dötlingen werden die Bürger auch in diesem Jahr auf vorweihnachtliche Märkte verzichten müssen. Zudem könnte die Weihnachtsbeleuchtung Federn lassen.

Neerstedt/Dötlingen – Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz wächst die Vorfreude auf Weihnachtsmärkte mit Glühwein, Feuerzangenbowle, Schmalzkuchen und gebrannten Mandeln. In der Gemeinde Dötlingen werden die Menschen darauf allerdings wohl noch einmal verzichten müssen.

Viel Arbeit auf wenig Schultern

Der Neerstedter Weihnachtsmarkt, vor der Pandemie fester Bestandteil der adventlichen Veranstaltungen in der Gemeinde, wurde erneut abgesagt. „In diesem Jahr fällt er definitiv aus. Vielleicht machen wir ihn im nächsten wieder“, erklärt Margrit Mutke von der Arbeitsgemeinschaft (AG) Neerstedter Weihnachtsmarkt gegenüber unserer Zeitung. Daran seien nicht allein Corona oder explodierende Energiekosten schuld. Bereits vor der Krise hätten André Mutke, Rico Scholz und sie darüber nachgedacht. Das Trio hatte die adventliche Budenstadt auf dem Hof sowie in der Grund- und Förderschule größtenteils alleine organisiert. „Hinter der Planung und Umsetzung des Marktes steckt sehr viel Arbeit und wir waren nur eine kleine Gruppe“, begründet Mutke die Entscheidung. Zudem sei es schon in der Vergangenheit immer schwieriger geworden, Aussteller für Kunsthandwerk zu bekommen. „Jeder wollte nur Glühwein verkaufen, um damit Geld zu verdienen“, erklärt sie.

Vor 25 Jahren ins Leben gerufen

Vor rund 25 Jahren hatte die AG den Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen. Vor Corona-Zeiten wurde er immer am zweiten Advent veranstaltet. Vor einigen Jahren war er von der Hauptstraße auf das Schulgelände umgezogen. Neben Buden, an denen viele Leckereien verkauft wurden, gab es Kunsthandwerk zu sehen und jede Menge Mitmachaktionen.

Im Jahr 2019 war der Neerstedter Weihnachtsmarkt das letzte Mal. © Bornholt, Ove

Weihnachtsbeleuchtung in abgespeckter Form?

Nicht verzichten müssen die Neerstedter dagegen auf ihre Weihnachtsbeleuchtung entlang der Hauptstraße. „Die Sterne werden aufgehängt. Sie würden den Bürgern sonst auch fehlen“, versichert Mutke. Wie in den vergangenen Jahren werde sich die AG Neerstedter Weihnachtsmarkt darum kümmern. Die Freiwillige Feuerwehr werde das Aufhängen an den Straßenlaternen und die Gemeinde die Stromversorgung übernehmen. Es könnte allerdings sein, dass die Sterne in der kommenden Adventszeit etwas dürftiger leuchten. „Wir prüfen innerhalb der Gemeindeverwaltung, ob sämtliche Laternen bestückt werden können“, erläutert Katrin Albertus-Hirschfeld, Allgemeine Vertreterin der Bürgermeisterin. Vielleicht sei aufgrund der Energieeinsparverordnung nur jede zweite oder dritte umsetzbar.

Weihnachtsbäume in Dötlingen

In Dötlingen sollen wie gewohnt die Weihnachtsbäume des Bürger- und Heimatvereins Adventsstimmung verbreiten. Sieben oder acht gespendete Exemplare sollen spätestens am ersten Advent leuchten. Da der Verein die Beleuchtung komplett auf LED-Technik umgestellt habe, sei der Stromverbrauch sehr gering, erklärt der Vereinsvorsitzende Eckehard Hautau. Zudem würde die Energie in den meisten Fällen von privaten Haushalten kommen.

„Kleiner Weihnachtsmarkt“ wohl auch nicht

Auf den „kleinen Weihnachtsmarkt“ am Landhotel Dötlingen werden die Bürger dagegen wohl ebenfalls verzichten müssen. „Wir wissen noch nicht, ob wir ihn durchführen“, sagt Inhaberin Petra Büning. Nach derzeitigem Stand sei das eher unwahrscheinlich. „Wenn, dann entscheiden wir das kurzfristig.“ Zu unsicher sei die Situation angesichts eventueller Corona-Beschränkungen sowie der wirtschaftlichen Lage.