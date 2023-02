Kein kostenloser Strom mehr für E-Autos in Neerstedt

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Die linke der beiden Wallboxen konnte bis Ende vergangenen Jahres von der Allgemeinheit benutzt werden. © Leif Rullhusen

Die Gemeinde Dötlingen will die Wallbox am Rathaus nur noch für kommunale Fahrzeuge nutzen.

Neerstedt – Bis zum Ende vergangenen Jahres bot die Gemeinde Dötlingen einen besonderen Bürgerservice. Die Besitzer von E-Autos konnten am Rathaus in Neerstedt gratis auf Kosten der Kommune Strom tanken. Damit soll nach Vorstellung der Verwaltung nun Schluss sein: Sie schlägt in der Sitzungsvorlage für den nächsten Infrastruktur- und Energieausschuss (morgen 17 Uhr im Rathaus) vor, diesen Service endgültig einzustellen. Auch kostenpflichtiges Tanken soll an der Wallbox nicht möglich sein.

Freie Nutzung von vorneherein zeitlich begrenzt

Während die freie Nutzung der E-Zapfsäule von vorneherein zeitlich begrenzt war – eigentlich sollte sie sogar schon am 30. September beendet sein – ist eine kostenpflichtige Nutzung aufgrund einer fehlenden Bezahlmöglichkeit ausgeschlossen. An die Station könne kein Abrechnungssystem angeschlossen werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dafür wäre eine Umrüstung zwingend notwendig, da die dadurch entstehenden Einnahmen steuerpflichtig seien. Die Kosten für einen entsprechenden Umbau taxiert die Kommune auf 10 000 bis 12 000 Euro.

Steuerliche Aspekte

Gegen eine weitere kostenlose Nutzung würden ebenfalls steuerliche Aspekte sprechen. „Weil keine Einnahmen aus Stromlieferungen an Dritte erzielt werden, ist kein Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit der Ladesäule möglich. Das heißt, auch für Reparaturen oder Ähnliches an der Ladesäule beziehungsweise dem Solarcarport kann keine Vorsteuer gezogen werden“, erklärt die Gemeindeverwaltung.

Wenig Platz im Carport

Einer dritten Variante, nämlich die Mitarbeiter kostenlos tanken zu lassen, macht die Steuergesetzgebung ebenfalls einen Strich durch die Rechnung. Auch dann müsse die abgenommene Strommenge dokumentiert und bei der Lohnabrechnung als geldwerter Vorteil steuerlich berücksichtigt werden. Überdies sei kein Vorsteuerabzug möglich. „Außerdem ist zu bedenken, dass der Platz im Carport sehr begrenzt ist, sodass die gleichzeitige Ladung von zwei nebeneinander angeschlossenen Autos kaum möglich ist“, argumentiert die Gemeinde weiter gegen eine öffentliche Nutzung.

Sollte die Politik dem Verwaltungsvorschlag zustimmen, dürfen zukünftig nur noch kommunale Fahrzeuge an den beiden Wallboxen neben dem Rathaus Strom zapfen.

Zu Versuchszwecken für die Öffentlichkeit freigegeben

Im Zuge der Fördermaßnahme „Nachhaltige Mobilität – Nutzung von Bürgerautos im Landkreis Oldenburg“ hatte die Gemeinde Dötlingen im vergangenen Frühjahr ein E-Fahrzeug angeschafft. Bestandteil der Maßnahme war auch die Installation von zwei Wallboxen mit jeweils elf Kilowatt Ladeleistung neben dem Verwaltungssitz in Neerstedt, die im März 2022 in Betrieb genommen wurden. Von denen wird jedoch nur eine für das elektrische Gemeindeauto benötigt. Deshalb hatte der Verwaltungsausschuss damals beschlossen, die andere zu Versuchszwecken für die Öffentlichkeit freizugeben. Grundlage dieses Beschlusses bildete ein Antrag, den die Dötlinger CDU-Fraktion bereits im Sommer 2021 gestellt hatte. In diesem wünschten sich die Christdemokraten eine Verbesserung der Lade-Infrastruktur in der Gemeinde Dötlingen.

Der Kommune sind über den gut neunmonatigen Projektzeitraum laut eigener Berechnungen Stromkosten durch die Bürgernutzung in Höhe von 1 823 Euro entstanden.